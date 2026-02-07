Frosinone-Venezia 7 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 23a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Frosinone-Venezia

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Frosinone–Venezia è il big match della 23a giornata di Serie B 2025-26: si gioca sabato 7 febbraio 2026 alle 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Capolista Venezia a 47 punti (14 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 44 gol segnati, 19 subiti) e seconda Frosinone a quota 46 (13 vittorie, 7 pareggi, 2 sconfitte; 40 gol fatti, 19 incassati). Scontro d’alta quota tra i due migliori attacchi e le due difese più solide del campionato: in palio leadership e slancio per la volata promozione.

Le ultime partite giocate

Il momento dice tanto: il Frosinone arriva da 5 risultati utili (2 vittorie e 3 pareggi) per 9 punti complessivi, mentre il Venezia vola con una serie perfetta da 15 punti in 5 gare. Ciociari solidi e compatti, arancioneroverdi letali e continui: il peso specifico del match è da spartiacque nella corsa alla A.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Frosinone x ok x ok x Venezia ok ok ok ok ok

Dettaglio degli ultimi risultati:

Frosinone : Empoli- Frosinone 1-1; Frosinone -Catanzaro 2-0; Monza- Frosinone 2-2; Frosinone -Reggiana 1-0; Virtus Entella- Frosinone 1-1

: Empoli- 1-1; -Catanzaro 2-0; Monza- 2-2; -Reggiana 1-0; Virtus Entella- 1-1 Venezia: Venezia-Virtus Entella 1-0; Reggiana-Venezia 1-3; Venezia-Catanzaro 3-1; Mantova-Venezia 2-5; Venezia-Carrarese 2-1

L’arbitro di Frosinone-Venezia

Frosinone–Venezia sarà diretta dal sig. Maurizio Mariani di Aprilia. In questa Serie B 2025-26 ha arbitrato 2 gare, estraendo 10 cartellini gialli, 0 rossi e senza assegnare rigori. Al VAR Meraviglia. Fischietto di esperienza, media sanzioni contenuta e gestione del match tendenzialmente lineare.

Arbitro : Mariani

: Assistenti : Costanzo – Cavallina

: Costanzo – Cavallina IV : Allegretta

: Allegretta VAR : Meraviglia

: Meraviglia AVAR: Nasca

Informazioni interessanti sul match

Vertice contro vertice, con numeri fuori scala: il Venezia guida la classifica con 47 punti e una striscia di 7 vittorie, il Frosinone insegue a -1 ed è imbattuto da 14 gare. All’andata gli arancioneroverdi vinsero 3-0, un segnale forte che oggi fa da cornice a una sfida dal sapore di prova del nove per entrambe. I precedenti raccontano di un Frosinone spesso indigesto ai lagunari in cadetteria, ma l’inerzia recente sorride alla squadra di Venezia, trascinata dai gol di Andrea Adorante e dalla qualità tra le linee. In casa giallazzurra spiccano le catene laterali e le palle inattive di Giacomo Calò, oltre alla concretezza difensiva che ha prodotto lo stesso numero di reti concesse del Venezia. Riflettori anche su Massimo Zilli, in crescita nelle ultime giornate, e sul finale thrilling dell’ultimo turno firmato dal pari di Antonio Fiori. Insomma: ritmo alto, dettagli e duelli individuali pronti a spostare l’ago della bilancia.

Prima nella storia della B con tre punti a vittoria: due squadre oltre quota 45 dopo 22 giornate si sfidano ora. Venezia 47, Frosinone 46: vetta in ballo.

47, 46: vetta in ballo. Precedenti in B favorevoli ai ciociari: Frosinone imbattuto in 7 delle 9 sfide con il Venezia (5V, 2N). All’andata però 3-0 arancioneroverde: possibile bis storico per i lagunari.

imbattuto in 7 delle 9 sfide con il (5V, 2N). All’andata però 3-0 arancioneroverde: possibile bis storico per i lagunari. Frosinone performante contro rivali a distanza minima in classifica nel girone di ritorno: 5 successi nelle ultime 7 di questo tipo.

performante contro rivali a distanza minima in classifica nel girone di ritorno: 5 successi nelle ultime 7 di questo tipo. Striscia aperta: Frosinone imbattuto da 14 gare (9V, 5N), vicino al record societario in cadetteria.

imbattuto da 14 gare (9V, 5N), vicino al record societario in cadetteria. Momento d’oro: Venezia a 7 vittorie consecutive in B, la serie più lunga in corso tra top campionati e seconde divisioni.

a 7 vittorie consecutive in B, la serie più lunga in corso tra top campionati e seconde divisioni. Firma giovane: Massimo Zilli è salito a 3 assist in stagione, compreso il passaggio per l’1-1 di Antonio Fiori al 90+4′ nell’ultimo turno.

è salito a 3 assist in stagione, compreso il passaggio per l’1-1 di al 90+4′ nell’ultimo turno. Uomo copertina: Andrea Adorante ha preso parte a 8 reti nelle ultime 8 presenze (7 gol e 1 assist) e guida l’attacco arancioneroverde.

Le statistiche stagionali di Frosinone e Venezia

Dati alla mano, equilibrio e contrasti: 44 gol segnati Venezia contro i 40 del Frosinone, stessa tenuta difensiva (19 gol subiti ciascuna) e 9 clean sheet per entrambe. Possesso e palleggio pro-Venezia (62,2% e 86,4% di precisione passaggi) contro il 48,4% e il 77,8% dei giallazzurri, ma produzione offensiva simile nei volumi di tiro (271 vs 266) e percentuali al bersaglio (46,1% vs 43,6%). Pressione più alta per gli arancioneroverdi (PPDA 7,9) rispetto ai ciociari (10,4). Disciplinare: più gialli per il Frosinone (53) rispetto al Venezia (42).

Focus giocatori: nel Frosinone il capocannoniere è Farès Ghedjemis (8), con Ilias Koutsoupias (6) e Antonio Raimondo (5) subito dietro; re degli assist Giacomo Calò (10). Più ammonizioni per Gabriele Bracaglia (10). Tra i pali Lorenzo Palmisani conta 9 clean sheet. Nel Venezia guida le reti Andrea Adorante (11), assist-man John Yeboah (6); più gialli a quota 5 per Michael Svoboda, Gianluca Busio ed Enrique Pérez. Filip Stankovic a 9 gare senza subire gol.

Frosinone Venezia Partite giocate 22 22 Vittorie – Pareggi – Sconfitte 13 – 7 – 2 14 – 5 – 3 Gol fatti 40 44 Gol subiti 19 19 Possesso palla (%) 48,4 62,2 Precisione passaggi (%) 77,8 86,4 Tiri totali 266 271 Tiri nello specchio 116 125 Percentuale tiri in porta 43,6% 46,1% Clean sheet 9 9 PPDA (pressione) 10,4 7,9 Cartellini gialli 53 42 Cartellini rossi 4 3 Capocannoniere Farès Ghedjemis 8 Andrea Adorante 11 Top assist Giacomo Calò 10 John Yeboah 6 Portiere: clean sheet Lorenzo Palmisani 9 Filip Stankovic 9

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Frosinone-Venezia? Sabato 7 febbraio 2026 alle ore 15:00 (23a giornata di Serie B). Dove si gioca Frosinone-Venezia? Allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Chi è l’arbitro di Frosinone-Venezia? Il sig. Maurizio Mariani; assistenti Costanzo e Cavallina, IV uomo Allegretta, VAR Meraviglia, AVAR Nasca.