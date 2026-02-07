Frosinone-Venezia 7 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Frosinone–Venezia è il big match della 23a giornata di Serie B 2025-26: si gioca sabato 7 febbraio 2026 alle 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Capolista Venezia a 47 punti (14 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 44 gol segnati, 19 subiti) e seconda Frosinone a quota 46 (13 vittorie, 7 pareggi, 2 sconfitte; 40 gol fatti, 19 incassati). Scontro d’alta quota tra i due migliori attacchi e le due difese più solide del campionato: in palio leadership e slancio per la volata promozione.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Frosinone-Venezia
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Frosinone e Venezia
Le ultime partite giocate
Il momento dice tanto: il Frosinone arriva da 5 risultati utili (2 vittorie e 3 pareggi) per 9 punti complessivi, mentre il Venezia vola con una serie perfetta da 15 punti in 5 gare. Ciociari solidi e compatti, arancioneroverdi letali e continui: il peso specifico del match è da spartiacque nella corsa alla A.
|Frosinone
|x
|ok
|x
|ok
|x
|Venezia
|ok
|ok
|ok
|ok
|ok
Dettaglio degli ultimi risultati:
- Frosinone: Empoli-Frosinone 1-1; Frosinone-Catanzaro 2-0; Monza-Frosinone 2-2; Frosinone-Reggiana 1-0; Virtus Entella-Frosinone 1-1
- Venezia: Venezia-Virtus Entella 1-0; Reggiana-Venezia 1-3; Venezia-Catanzaro 3-1; Mantova-Venezia 2-5; Venezia-Carrarese 2-1
L’arbitro di Frosinone-Venezia
Frosinone–Venezia sarà diretta dal sig. Maurizio Mariani di Aprilia. In questa Serie B 2025-26 ha arbitrato 2 gare, estraendo 10 cartellini gialli, 0 rossi e senza assegnare rigori. Al VAR Meraviglia. Fischietto di esperienza, media sanzioni contenuta e gestione del match tendenzialmente lineare.
- Arbitro: Mariani
- Assistenti: Costanzo – Cavallina
- IV: Allegretta
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Nasca
Informazioni interessanti sul match
Vertice contro vertice, con numeri fuori scala: il Venezia guida la classifica con 47 punti e una striscia di 7 vittorie, il Frosinone insegue a -1 ed è imbattuto da 14 gare. All’andata gli arancioneroverdi vinsero 3-0, un segnale forte che oggi fa da cornice a una sfida dal sapore di prova del nove per entrambe. I precedenti raccontano di un Frosinone spesso indigesto ai lagunari in cadetteria, ma l’inerzia recente sorride alla squadra di Venezia, trascinata dai gol di Andrea Adorante e dalla qualità tra le linee. In casa giallazzurra spiccano le catene laterali e le palle inattive di Giacomo Calò, oltre alla concretezza difensiva che ha prodotto lo stesso numero di reti concesse del Venezia. Riflettori anche su Massimo Zilli, in crescita nelle ultime giornate, e sul finale thrilling dell’ultimo turno firmato dal pari di Antonio Fiori. Insomma: ritmo alto, dettagli e duelli individuali pronti a spostare l’ago della bilancia.
- Prima nella storia della B con tre punti a vittoria: due squadre oltre quota 45 dopo 22 giornate si sfidano ora. Venezia 47, Frosinone 46: vetta in ballo.
- Precedenti in B favorevoli ai ciociari: Frosinone imbattuto in 7 delle 9 sfide con il Venezia (5V, 2N). All’andata però 3-0 arancioneroverde: possibile bis storico per i lagunari.
- Frosinone performante contro rivali a distanza minima in classifica nel girone di ritorno: 5 successi nelle ultime 7 di questo tipo.
- Striscia aperta: Frosinone imbattuto da 14 gare (9V, 5N), vicino al record societario in cadetteria.
- Momento d’oro: Venezia a 7 vittorie consecutive in B, la serie più lunga in corso tra top campionati e seconde divisioni.
- Firma giovane: Massimo Zilli è salito a 3 assist in stagione, compreso il passaggio per l’1-1 di Antonio Fiori al 90+4′ nell’ultimo turno.
- Uomo copertina: Andrea Adorante ha preso parte a 8 reti nelle ultime 8 presenze (7 gol e 1 assist) e guida l’attacco arancioneroverde.
Le statistiche stagionali di Frosinone e Venezia
Dati alla mano, equilibrio e contrasti: 44 gol segnati Venezia contro i 40 del Frosinone, stessa tenuta difensiva (19 gol subiti ciascuna) e 9 clean sheet per entrambe. Possesso e palleggio pro-Venezia (62,2% e 86,4% di precisione passaggi) contro il 48,4% e il 77,8% dei giallazzurri, ma produzione offensiva simile nei volumi di tiro (271 vs 266) e percentuali al bersaglio (46,1% vs 43,6%). Pressione più alta per gli arancioneroverdi (PPDA 7,9) rispetto ai ciociari (10,4). Disciplinare: più gialli per il Frosinone (53) rispetto al Venezia (42).
Focus giocatori: nel Frosinone il capocannoniere è Farès Ghedjemis (8), con Ilias Koutsoupias (6) e Antonio Raimondo (5) subito dietro; re degli assist Giacomo Calò (10). Più ammonizioni per Gabriele Bracaglia (10). Tra i pali Lorenzo Palmisani conta 9 clean sheet. Nel Venezia guida le reti Andrea Adorante (11), assist-man John Yeboah (6); più gialli a quota 5 per Michael Svoboda, Gianluca Busio ed Enrique Pérez. Filip Stankovic a 9 gare senza subire gol.
|Frosinone
|Venezia
|Partite giocate
|22
|22
|Vittorie – Pareggi – Sconfitte
|13 – 7 – 2
|14 – 5 – 3
|Gol fatti
|40
|44
|Gol subiti
|19
|19
|Possesso palla (%)
|48,4
|62,2
|Precisione passaggi (%)
|77,8
|86,4
|Tiri totali
|266
|271
|Tiri nello specchio
|116
|125
|Percentuale tiri in porta
|43,6%
|46,1%
|Clean sheet
|9
|9
|PPDA (pressione)
|10,4
|7,9
|Cartellini gialli
|53
|42
|Cartellini rossi
|4
|3
|Capocannoniere
|Farès Ghedjemis 8
|Andrea Adorante 11
|Top assist
|Giacomo Calò 10
|John Yeboah 6
|Portiere: clean sheet
|Lorenzo Palmisani 9
|Filip Stankovic 9
FAQ
- Quando si gioca Frosinone-Venezia?
-
Sabato 7 febbraio 2026 alle ore 15:00 (23a giornata di Serie B).
- Dove si gioca Frosinone-Venezia?
-
Allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.
- Chi è l’arbitro di Frosinone-Venezia?
-
Il sig. Maurizio Mariani; assistenti Costanzo e Cavallina, IV uomo Allegretta, VAR Meraviglia, AVAR Nasca.
