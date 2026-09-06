Frosinone-Venezia: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche (Serie A 2026-27)

Frosinone-Venezia di Serie A 2026-27, 3a giornata: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità.

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Frosinone–Venezia apre il pomeriggio della 3a giornata di Serie A 2026-27: si gioca domenica 6 settembre 2026 alle 15:00 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Un crocevia già significativo per misurare condizione, solidità difensiva e cinismo sotto porta.

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Probabili formazioni di Frosinone-Venezia

A ridosso del fischio d’inizio, il Frosinone potrebbe confermare il 4-2-3-1: equilibrio e transizioni veloci per esaltare Raimondo, con le corsie presidiate da Oyono e Bracaglia. In mezzo, regia di Calò e strappi di Masini, mentre sulla trequarti Fini, Hasa e Kvernadze garantirebbero soluzioni tra le linee. Restano da valutare le condizioni di Schmid (affaticamento al polpaccio) e di Ghedjemis. Il Venezia si orienterebbe verso il 3-5-2: retroguardia guidata da Bella-Kotchap, esterni Mazzocchi e Haps, in mezzo qualità e gamba con Basic, Busio e Kike Pérez. Davanti, coppia dinamica con Yeboah accanto a Adams. Out o in dubbio Šverko, Franjic, Adorante e Moreno. Possibili aggiustamenti last minute sulle fasce.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani ; Oyono , Calvani , Monterisi , Bracaglia ; Masini , Calò ; Fini , Hasa , Kvernadze ; Raimondo .

(4-2-3-1): ; , , , ; , ; , , ; . Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Halhal; Mazzocchi, Kike Pérez, Busio, Basic, Haps; Yeboah, Adams.

Gli indisponibili di Frosinone-Venezia

Capitolo assenze: il Frosinone monitora Schmid (infortunio al polpaccio, in dubbio) e Ghedjemis (infortunio al polpaccio). Nel Venezia emergenza soprattutto dietro e in avanti: out Šverko (infortunio all’anca) e Adorante (infortunio alla schiena), mentre restano da valutare Franjic (infortunio alla spalla) e Moreno (infortunio muscolare). Al momento non risultano squalificati.

Frosinone – Infortunati: Schmid (infortunio al polpaccio), Ghedjemis (infortunio al polpaccio). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio al polpaccio), (infortunio al polpaccio). Squalificati: nessuno. Venezia – Infortunati: Šverko (infortunio all’anca), Franjic (infortunio alla spalla), Adorante (infortunio alla schiena), Moreno (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Segnali opposti nelle gare più recenti: il Frosinone ha rialzato la testa con un colpo esterno, mentre il Venezia cerca ancora il primo gol e i primi punti. Ritmi e dettagli difensivi potrebbero indirizzare la sfida.

Frosinone

Frosinone-Juventus 0-1; Fiorentina-Frosinone 0-3.

Venezia

Venezia-Lecce 0-2; Milan-Venezia 2-0.

L’arbitro di Frosinone-Venezia

Arbitra il signor Perri, assistenti Passeri e Regattieri; IV ufficiale Chiffi. Al VAR Mazzoleni, AVAR Volpi. Designazione che abbina un direttore di gara dal profilo lineare a una cabina VAR esperta: attesi rigore di posizionamento e controllo dei contatti in area.

Statistiche interessanti

Storia e indizi di gioco accendono il match: le due squadre arrivano con identità chiare. Il Frosinone ha subito solo un gol nelle prime due uscite e pressa con intensità (PPDA 9.5), mentre il Venezia tiene palla con qualità (56.8% di possesso) ma è ancora a secco di reti. I precedenti tra i club nelle serie inferiori raccontano sfide spesso equilibrate, con i ciociari leggermente avanti nel bilancio. Occhio alle corsie: per i lagunari la spinta di Mazzocchi e Haps è centrale, così come le corse di Oyono e gli strappi di Kvernadze per i gialloblù. Nei duelli aerei spicca Bella-Kotchap, mentre Raimondo è la bocca di fuoco più calda dei padroni di casa.

Non ci sono precedenti in Serie A tra Frosinone e Venezia ; in B, bilancio favorevole ai ciociari (5 vittorie a 3, 2 pareggi).

e ; in B, bilancio favorevole ai ciociari (5 vittorie a 3, 2 pareggi). Contro le neopromosse, il Frosinone ha vinto 3 delle ultime 5 gare di A.

ha vinto 3 delle ultime 5 gare di A. Il Venezia non batte una neopromossa in A da settembre 2021: nelle ultime 7, quattro pari e tre ko.

non batte una neopromossa in A da settembre 2021: nelle ultime 7, quattro pari e tre ko. Avvio in equilibrio per il Frosinone : una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate.

: una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate. Il Venezia ha perso 0-2 le prime due gare: l’ultima partenza con tre ko di fila risale al 2001/02.

ha perso 0-2 le prime due gare: l’ultima partenza con tre ko di fila risale al 2001/02. Striscia complicata in trasferta per il Venezia : non vince fuori in A da febbraio 2022.

: non vince fuori in A da febbraio 2022. Pressing alto per entrambe: PPDA tra i più bassi del torneo, Frosinone 9.5, Venezia 10.8.

9.5, 10.8. Bracaglia incisivo sui piazzati: tra i difensori italiani è tra i più prolifici nell’ultimo biennio.

incisivo sui piazzati: tra i difensori italiani è tra i più prolifici nell’ultimo biennio. Con l’ultimo assist, Calò ha toccato quota 48 passaggi vincenti tra A e B dal 2019/20.

ha toccato quota 48 passaggi vincenti tra A e B dal 2019/20. Nel Venezia, volume palla al piede di Busio e Franjic tra i più alti del campionato.

Le statistiche stagionali di Frosinone e Venezia

Impronta diversa: il Frosinone è verticale e concreto (3 gol fatti, 1 subito; 39% di possesso), il Venezia palleggia con continuità (56.8% di possesso, 22 tiri totali) ma non ha ancora trovato la via della rete (4 gol incassati). Pressing efficace per i ciociari (PPDA 9.5), costruzione pulita per i lagunari (85.3% pass accuracy).

Giocatori: per il Frosinone guida Raimondo (2 gol) con supporto di Bracaglia (1) e inventiva di Calò (1 assist). Più ammonito finora Calvani (2 gialli); Palmisani a quota 1 clean sheet. Nel Venezia nessun marcatore e nessun assist all’attivo; diversi gialli distribuiti (Haps, Schingtienne, Dagasso a 1). Stankovic ancora senza clean sheet.

Frosinone Venezia Partite giocate 2 2 Vittorie 1 0 Pareggi 0 0 Sconfitte 1 2 Gol fatti 3 0 Gol subiti 1 4 Possesso palla (%) 39.0 56.8 Tiri totali 18 22 Tiri in porta 8 9 PPDA 9.5 10.8 Clean sheet 1 0 Cartellini gialli 5 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Frosinone-Venezia (Serie A 2026-27)? Domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Frosinone-Venezia? Allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Chi è l’arbitro di Frosinone-Venezia? Il direttore di gara è il signor Perri, assistenti Passeri e Regattieri; IV Chiffi; VAR Mazzoleni; AVAR Volpi.