Frosinone-Venezia: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche (Serie A 2026-27)

Frosinone–Venezia apre il pomeriggio della 3a giornata di Serie A 2026-27: si gioca domenica 6 settembre 2026 alle 15:00 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Un crocevia già significativo per misurare condizione, solidità difensiva e cinismo sotto porta.
- Probabili formazioni di Frosinone-Venezia
- Gli indisponibili di Frosinone-Venezia
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Frosinone-Venezia
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Frosinone e Venezia
Probabili formazioni di Frosinone-Venezia
A ridosso del fischio d’inizio, il Frosinone potrebbe confermare il 4-2-3-1: equilibrio e transizioni veloci per esaltare Raimondo, con le corsie presidiate da Oyono e Bracaglia. In mezzo, regia di Calò e strappi di Masini, mentre sulla trequarti Fini, Hasa e Kvernadze garantirebbero soluzioni tra le linee. Restano da valutare le condizioni di Schmid (affaticamento al polpaccio) e di Ghedjemis. Il Venezia si orienterebbe verso il 3-5-2: retroguardia guidata da Bella-Kotchap, esterni Mazzocchi e Haps, in mezzo qualità e gamba con Basic, Busio e Kike Pérez. Davanti, coppia dinamica con Yeboah accanto a Adams. Out o in dubbio Šverko, Franjic, Adorante e Moreno. Possibili aggiustamenti last minute sulle fasce.
- Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Masini, Calò; Fini, Hasa, Kvernadze; Raimondo.
- Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Halhal; Mazzocchi, Kike Pérez, Busio, Basic, Haps; Yeboah, Adams.
Gli indisponibili di Frosinone-Venezia
Capitolo assenze: il Frosinone monitora Schmid (infortunio al polpaccio, in dubbio) e Ghedjemis (infortunio al polpaccio). Nel Venezia emergenza soprattutto dietro e in avanti: out Šverko (infortunio all’anca) e Adorante (infortunio alla schiena), mentre restano da valutare Franjic (infortunio alla spalla) e Moreno (infortunio muscolare). Al momento non risultano squalificati.
- Frosinone – Infortunati: Schmid (infortunio al polpaccio), Ghedjemis (infortunio al polpaccio). Squalificati: nessuno.
- Venezia – Infortunati: Šverko (infortunio all’anca), Franjic (infortunio alla spalla), Adorante (infortunio alla schiena), Moreno (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Segnali opposti nelle gare più recenti: il Frosinone ha rialzato la testa con un colpo esterno, mentre il Venezia cerca ancora il primo gol e i primi punti. Ritmi e dettagli difensivi potrebbero indirizzare la sfida.
- Frosinone
Frosinone-Juventus 0-1; Fiorentina-Frosinone 0-3.
- Venezia
Venezia-Lecce 0-2; Milan-Venezia 2-0.
L’arbitro di Frosinone-Venezia
Arbitra il signor Perri, assistenti Passeri e Regattieri; IV ufficiale Chiffi. Al VAR Mazzoleni, AVAR Volpi. Designazione che abbina un direttore di gara dal profilo lineare a una cabina VAR esperta: attesi rigore di posizionamento e controllo dei contatti in area.
Statistiche interessanti
Storia e indizi di gioco accendono il match: le due squadre arrivano con identità chiare. Il Frosinone ha subito solo un gol nelle prime due uscite e pressa con intensità (PPDA 9.5), mentre il Venezia tiene palla con qualità (56.8% di possesso) ma è ancora a secco di reti. I precedenti tra i club nelle serie inferiori raccontano sfide spesso equilibrate, con i ciociari leggermente avanti nel bilancio. Occhio alle corsie: per i lagunari la spinta di Mazzocchi e Haps è centrale, così come le corse di Oyono e gli strappi di Kvernadze per i gialloblù. Nei duelli aerei spicca Bella-Kotchap, mentre Raimondo è la bocca di fuoco più calda dei padroni di casa.
- Non ci sono precedenti in Serie A tra Frosinone e Venezia; in B, bilancio favorevole ai ciociari (5 vittorie a 3, 2 pareggi).
- Contro le neopromosse, il Frosinone ha vinto 3 delle ultime 5 gare di A.
- Il Venezia non batte una neopromossa in A da settembre 2021: nelle ultime 7, quattro pari e tre ko.
- Avvio in equilibrio per il Frosinone: una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate.
- Il Venezia ha perso 0-2 le prime due gare: l’ultima partenza con tre ko di fila risale al 2001/02.
- Striscia complicata in trasferta per il Venezia: non vince fuori in A da febbraio 2022.
- Pressing alto per entrambe: PPDA tra i più bassi del torneo, Frosinone 9.5, Venezia 10.8.
- Bracaglia incisivo sui piazzati: tra i difensori italiani è tra i più prolifici nell’ultimo biennio.
- Con l’ultimo assist, Calò ha toccato quota 48 passaggi vincenti tra A e B dal 2019/20.
- Nel Venezia, volume palla al piede di Busio e Franjic tra i più alti del campionato.
Le statistiche stagionali di Frosinone e Venezia
Impronta diversa: il Frosinone è verticale e concreto (3 gol fatti, 1 subito; 39% di possesso), il Venezia palleggia con continuità (56.8% di possesso, 22 tiri totali) ma non ha ancora trovato la via della rete (4 gol incassati). Pressing efficace per i ciociari (PPDA 9.5), costruzione pulita per i lagunari (85.3% pass accuracy).
Giocatori: per il Frosinone guida Raimondo (2 gol) con supporto di Bracaglia (1) e inventiva di Calò (1 assist). Più ammonito finora Calvani (2 gialli); Palmisani a quota 1 clean sheet. Nel Venezia nessun marcatore e nessun assist all’attivo; diversi gialli distribuiti (Haps, Schingtienne, Dagasso a 1). Stankovic ancora senza clean sheet.
|Frosinone
|Venezia
|Partite giocate
|2
|2
|Vittorie
|1
|0
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|1
|2
|Gol fatti
|3
|0
|Gol subiti
|1
|4
|Possesso palla (%)
|39.0
|56.8
|Tiri totali
|18
|22
|Tiri in porta
|8
|9
|PPDA
|9.5
|10.8
|Clean sheet
|1
|0
|Cartellini gialli
|5
|4
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FAQ
- Quando si gioca Frosinone-Venezia (Serie A 2026-27)?
-
Domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Frosinone-Venezia?
-
Allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone.
- Chi è l’arbitro di Frosinone-Venezia?
-
Il direttore di gara è il signor Perri, assistenti Passeri e Regattieri; IV Chiffi; VAR Mazzoleni; AVAR Volpi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.