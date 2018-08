Frosinone, Vigorito spiega l'addio

Il Frosinone ha rifatto il parco dei portieri per la seconda stagione di Serie A della sua storia. Del tris dell’anno della promozione è rimasto il solo Bardi, mentre Zappino ha appeso le scarpe al chiodo e Mauro Vigorito, diventato titolare nel corso della stagione, è stato ceduto al Lecce, in Serie B: al loro posto sono stati ingaggiati Marco Sportiello e Alessandro Iacobucci.

L’ex portiere anche del Vicenza, giunto in giallazzurro nell'estate 2017, ha commentato in conferenza stampa la scelta di lasciare il Frosinone: "In Ciociaria non c'erano i presupposti per restare da protagonista dopo un anno straordinario come quello scorso. L'arrivo di un portiere importante come Sportiello mi ha chiuso le porte e per questo ho scelto una piazza importante come Lecce che ha grandi ambizioni. L'offerta mi ha convinto subito e credo che sia stata una scelta giusta spostare questo progetto”.

SPORTAL.IT | 23-08-2018 10:25