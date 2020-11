Frustalupi-Pistoiese, è già finita

L’avventura di Nicolò Frustalupi sulla panchina della Pistoiese è già finita.

La società toscana ha infatti deciso di esonerare il giovane tecnico dopo la sconfitta contro la Juventus Under 23. Appena nove i punti racimolati dagli arancioni nelle prime dodici giornate, frutto di due vittorie, tre pareggi e sette sconfitte.

Bilancio troppo misero nell’anno del centenario del club, che puntava a una stagione tranquilla.

Per Frustalupi si trattava della prima esperienza da primo allenatore dopo tanti anni come vice di Walter Mazzarri, proprio nella squadra nella quale il compianto padre Mario concluse la carriera da giocatore in Serie A.

Per la sostituzione di Frustalupi la Pistoiese ha scelto Giancarlo Riolfo, reduce dall’ottima stagione con il Carpi, portato nella scorsa stagione fino alla semifinale playoff.

OMNISPORT | 24-11-2020 15:35