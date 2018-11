Timothy Weah vuole lasciare il prima possibile il Paris Saint Germain.

La concorrenza di Cavani, Mbappé e Neymar sta mettendo a dura prova il figlio dell'ex punta del Milan George, che in un'intervista si è sfogato: "Spero di lasciare in prestito il Paris Saint-Germain il prima possibile, in modo da poter giocare", le parole al Mundo Deportivo. Il giocatore è stato accostato al Galatasaray nei giorni scorsi.

SPORTAL.IT | 14-11-2018 21:30