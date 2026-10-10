Fullkrug è tornato bomber, David è rinato, che sfortuna per Openda: le storie degli ex Milan e Juventus

Il tedesco protagonista nel 2-2 del Werder Brema in casa del Dortmund, il canadese nuova stella dell'Atletico Madrid mentre il belga si è infortunato con il Lione

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Cacciati dalla serie A, dopo una stagione deludente, gli ex bomber di Milan e Juventus si stanno rifacendo una carriera lontano dall’Italia. Le cose vanno benissimo all’ex rossonero Fullkrug, che appare trasformato al Werder Brema, e a Jonathan David, rinato all’Atletico Madrid di Simeone mentre l’altro ex attaccante juventino Lois Openda non è ancora uscito dal tunnel.

La rinascita di Fullkrug

Fullkrug è stato protagonista della pazza rimonta del Werder Brema che ha strappato un punto pesante al Borussia Dortmund al Signal Iduna Park. Partita batticuore, si era sullo 0-0 fino all’80’ quando Svensson ha portato in vantaggio i gialloneri, il raddoppio all’85’ con Nico Schlotterbeck ma il Werder Brema non si è arreso e, come già accaduto contro l’FC Augsburg prima della sosta per le nazionali, ha saputo reagire.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ludovit Reis ha accorciato le distanze portandosi sull’1-2, e Niclas Füllkrug ha pareggiato nei minuti di recupero. Per l’ex Milan è il quarto gol in cinque gare: “Forse è stato un po’ sfortunato per il BVB: le 20:30, Signal Iduna Park, è l’orario in cui si giocano le partite di Champions League. Dopo il gol non sono riuscito a trattenere l’esultanza ma non era una provocazione. Ho segnato per noi, non contro di loro. Questo è importante. Mi piace davvero molto il BVB e guardo ancora molte delle loro partite. La nazionale? Preferirei non parlarne ma se il mio Paese ha bisogno di me, io ci sarò, sempre. Anche se avrò 43 anni”.

Il nuovo David in Liga

E veniamo a David. All’Atlético si festeggia, mentre in Italia ci si chiede come Simeone sia riuscito a ottenere ciò che Spalletti non è riuscito a fare alla Juventus. La statistica più eclatante è quella dei suoi tre gol in tre partite di campionato ma i numeri raccontano anche altro: le sue incursioni alle spalle della difesa sono aumentate , passando da circa 7 a oltre 12 ogni 30 minuti di possesso palla, mentre le sue incursioni di supporto sono diminuite da 4,8 e 4,9 contro Lille e Juve a 1,8, un chiaro indicatore del fatto che ora gioca più vicino all’area di rigore avversaria e si trova più spesso a tu per tu con il portiere. Tira anche significativamente di più in porta. Tutt’altro giocatore rispetto a quello visto in bianconero.

L’infortunio di Openda

Chi non si sblocca è Loïs Openda che con il Lione ha vissuto una serata dolorosa al Bollaert con il Lens (che ha vinto 2-1), interrotta dopo un’ora di gioco a seguito di un contrasto con Ismaël Ganiou al 58′. Il 26enne attaccante si è subito rialzato, ma pochi secondi dopo è crollato a terra, stringendosi la parte inferiore della gamba destra. Il belga ha poi lasciato il campo incapace di appoggiare il piede a terra, venendo portato via da due membri dello staff medico. Keito Nakamura lo ha sostituito.