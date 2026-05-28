Panico ai funerali della moglie di Moggi: parroco aggredito, tre feriti

Botte al parroco che avrebbe dovuto celebrare i funerali della moglie di Moggi: tre feriti in ospedale e sacerdote sostituito, la ricostruzione del drammatico episodio

A Monticiano, in provincia di Siena, il parroco che avrebbe dovuto celebrare i funerali di Giovanna Regoli, moglie di Luciano Moggi, è stato aggredito da un giovane straniero, molto conosciuto in paese: non ha riportato gravi conseguenze nella colluttazione, ma s’è reso necessario l’intervento di un altro prete per officiare la messa.

Parroco aggredito prima dei funerali della moglie di Moggi

Paura e feriti a Monticiano, comune di 1600 anime in provincia di Siena, sede dei funerali di Giovanna Regoli, moglie di Luciano Moggi, ex dirigente, tra le altre, di Juventus, Torino e Napoli, e mamma del procuratore Alessandro Moggi, scomparsa nei giorni scorsi.

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Ieri pomeriggio, un 23enne di nazionalità straniera, conosciuto in zona e già noto per altri episodi al limite, avrebbe aggredito il parroco incaricato di celebrare la messa, don Paolo Casagrande, costretto alle cure ospedaliere e impossibilitato a officiare i funerali, sostituito da un altro parroco.

La ricostruzione dell’aggressione

Siena News ha ricostruito l’accaduto. Il giovane aggressore, per motivi ancora da chiarire, era nella piazza del paese quando avrebbe iniziato a insultare il parroco, passando poi alle vie di fatto, aggredendo fisicamente il sacerdote davanti ad alcuni presenti, tra cui un brigadiere dell’Arma dei carabinieri, prontamente intervenuto per sedare la colluttazione e pure lui picchiato dall’uomo.

La furia del giovane non ha risparmiato tre persone, compreso il carabiniere, tutte condotte presso il pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria delle Scotte di Siena per accertamenti. Nessuno ha riportato conseguenze gravi, ma don Paolo Casagrande non ha potuto celebrare i funerali, venendo sostituito da un parroco arrivato da Arcidosso, don Virgil Farcas Gherghina.

La vicinanza del cardinale e del Sindaco di Monticiano

L’aggressore ha tentato la fuga, approfittando della confusione da lui stesso generata, ma è stato fermato dai carabinieri e condotto in caserma. Dispiaciuto il cardinale Augusto Lojudice, presente a Roma per l’assemblea della Cei, che attraverso le parole del portavoce dell’arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, Gianluca Scarnicci, s’è detto costernato per quanto accaduto: “Tutta l’arcidiocesi si stringe attorno al sacerdote. Siamo vicini anche al carabiniere e alle altre persone aggredite”, ha commentato.

Anche il Sindaco di Monticiano, Alessio Serragli ha mostrato vicinanza al parroco aggredito e agli altri feriti: “In una comunità piccola come la nostra, sono episodi che colpiscono – si legge nell’edizione odierna de Il Giornale -. Ci chiediamo cosa sarebbe potuto accadere se fosse passata una madre con un bambino…”.

Il post su Instagram di Alessandro Moggi

La scomparsa di Giovanna Regoli, moglie di Luciano Moggi e madre di Alessandro, noto procuratore sportivo, ha colpito l’intera comunità del piccolo paese del senese. È stato proprio Alessandro, martedì, ad annunciare la morte della madre attraverso un post su Instagram, pubblicando una foto in bianco e nero in compagnia della donna, e un lungo messaggio: “Ti voglio ricordare così… così bella e così sorridente. La vita non ti prepara mai realmente alla fine della più bella storia di amore, quella tra una mamma e un figlio. Non lo puoi accettare”.

Nella lunga dedica, Alessandro Moggi ha ricordato gli insegnamenti della madre: “Mi indicano la strada da seguire, da sempre. Eri il fulcro per tutti noi, hai tenuto unita la famiglia fino all’ultimo combattendo come una vera guerriera. Ti amo mamma”.