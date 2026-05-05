Funerali Alex Zanardi, Zaia: "Un riferimento per tutti noi, ce lo ricordiamo con il sorriso"

“È la sublimazione della positività” ed “era sempre presente nella comunità per diverse iniziative, Alex era un uomo eccezionale. Un riferimento per tutti noi, per la comunità, penso alle tante persone con problemi fisici e vedendolo capivano che domani ‘domani è un altro giorno”. Lo ha detto prima Luca Zaia poco prima di entrare nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi. “L’ultima volta che l’ho incontrato era per un’iniziativa benefica- ha aggiunto – per fare dei pozzi in Sud Sudan. Era attento al sociale, dava sempre messaggi positivi: la regola dei cinque secondi, l’invito a non concentrarsi su quello che non si ha fisicamente ma su quello che si ha. Lui l’ha dimostrato, ha perso le gambe e ha continuato a vincere. Ce lo ricordiamo con il sorriso”, ha concluso. Fonte: us Consiglio regionale veneto (NPK)