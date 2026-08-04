Funerali Baresi, l'ultimo saluto al capitano del Milan eterno numero 6: Van Basten, Maldini, Seedorf e gli ex campioni

Gli ex Milan si sono riuniti per amore, stima e ammirazioni nei confronti di Franco Baresi, un capitano e un grande esempio di resilienza e di umanità. A partire dalla sofferenza per la perdita dei suoi genitori, quando era un ragazzino, la speranza di costruire la sua serenità, il sostegno della famiglia. Una figura epica, per il Milan di Silvio Berlusconi, la città e la società nel pieno della stagione più vittoriosa. Un capitano che non ha lasciato neanche durante la B. Con Maldini, sua moglie, dietro Van Basten e Tassotti.

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