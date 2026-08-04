Virgilio Sport
CALCIO

Funerali Baresi, l'ultimo saluto al capitano del Milan eterno numero 6: Van Basten, Maldini, Seedorf e gli ex campioni

L'ultimo saluto al capitano del Milan e protagonista di un'era gloriosa per i colori rossoneri e la storia della società

3 min di lettura

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’ultimo saluto al capitano del Milan e protagonista di un’era gloriosa per i colori rossoneri e la storia della società

1 di 6

Funerali Baresi: centinaia di tifosi del Milan e ammiratori del capitano dal primo mattino

Piazza Sant'Ambrogio era già gremita ben prima delle ore 11, orario indicato di inizio della cerimonia funebre di saluto e tributo a Franco Baresi. Il feretro del campione è giunto alle 10:56 tra applausi e cori dei suoi estimatori che hanno accompagnato la bara, nel suo ingresso nella Basilica di Sant'Ambrogio, a Milano, ferma per l'omaggio al suo numero 6.

Funerali Baresi: centinaia di tifosi del Milan e ammiratori del capitano dal primo mattino ANSA

Massaro e Savicevic per l'ultimo saluto a Baresi

Dejan Savicevic e Daniele Massaro, glorie di quel Milan, si sono presentati con largo anticipo in Piazza Sant'Ambrogio per dare testimonianza e offrire con la propria presenza conforto e sostegno alla famiglia Baresi mentre i tifosi continuano a cantare il coro dedicato al grande capitano del Milan.

Massaro e Savicevic per l'ultimo saluto a Baresi Getty Images

Maldini con sua moglie Adriana, Van Basten e Tassotti

Gli ex Milan si sono riuniti per amore, stima e ammirazioni nei confronti di Franco Baresi, un capitano e un grande esempio di resilienza e di umanità. A partire dalla sofferenza per la perdita dei suoi genitori, quando era un ragazzino, la speranza di costruire la sua serenità, il sostegno della famiglia. Una figura epica, per il Milan di Silvio Berlusconi, la città e la società nel pieno della stagione più vittoriosa. Un capitano che non ha lasciato neanche durante la B. Con Maldini, sua moglie, dietro Van Basten e Tassotti.

Maldini con sua moglie Adriana, Van Basten e Tassotti Getty Images

Seedorf per l'ultimo tributo al suo Baresi

Presente anche Clarence Seedorf, ex giocatore del Milan che oggi da allenatore e opinionista e talent svolte un ruolo di comunicazione importante. Anche lui ha deciso di esserci, comunque.

Seedorf per l'ultimo tributo al suo Baresi Getty Images

Aldo Serena per rendere omaggio al mito rossonero Baresi

Arrivato tra i primi, con estrema discrezione, anche Aldo Serena che ha vissuto una grande parte della sua carriera durante gli anni d'oro dello stesso Baresi.

Aldo Serena per rendere omaggio al mito rossonero Baresi ANSA

L'arrivo di Donadoni

Anche l'amico Donadoni, in abito scuro e con gli occhiali a celare la commozione, ha deciso di essere presente al momento più straziante, la cerimonia funebre di oggi tra la gente che ha amato e stimato Baresi.

L'arrivo di Donadoni ANSA
1 di 6

Gioielleria Delfino

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio