L’ultimo saluto al capitano del Milan e protagonista di un’era gloriosa per i colori rossoneri e la storia della società
Funerali Baresi, l'ultimo saluto al capitano del Milan eterno numero 6: Van Basten, Maldini, Seedorf e gli ex campioni
L'ultimo saluto al capitano del Milan e protagonista di un'era gloriosa per i colori rossoneri e la storia della società
Funerali Baresi: centinaia di tifosi del Milan e ammiratori del capitano dal primo mattino
Piazza Sant'Ambrogio era già gremita ben prima delle ore 11, orario indicato di inizio della cerimonia funebre di saluto e tributo a Franco Baresi. Il feretro del campione è giunto alle 10:56 tra applausi e cori dei suoi estimatori che hanno accompagnato la bara, nel suo ingresso nella Basilica di Sant'Ambrogio, a Milano, ferma per l'omaggio al suo numero 6.
Massaro e Savicevic per l'ultimo saluto a Baresi
Dejan Savicevic e Daniele Massaro, glorie di quel Milan, si sono presentati con largo anticipo in Piazza Sant'Ambrogio per dare testimonianza e offrire con la propria presenza conforto e sostegno alla famiglia Baresi mentre i tifosi continuano a cantare il coro dedicato al grande capitano del Milan.
Maldini con sua moglie Adriana, Van Basten e Tassotti
Gli ex Milan si sono riuniti per amore, stima e ammirazioni nei confronti di Franco Baresi, un capitano e un grande esempio di resilienza e di umanità. A partire dalla sofferenza per la perdita dei suoi genitori, quando era un ragazzino, la speranza di costruire la sua serenità, il sostegno della famiglia. Una figura epica, per il Milan di Silvio Berlusconi, la città e la società nel pieno della stagione più vittoriosa. Un capitano che non ha lasciato neanche durante la B. Con Maldini, sua moglie, dietro Van Basten e Tassotti.
Seedorf per l'ultimo tributo al suo Baresi
Presente anche Clarence Seedorf, ex giocatore del Milan che oggi da allenatore e opinionista e talent svolte un ruolo di comunicazione importante. Anche lui ha deciso di esserci, comunque.
Aldo Serena per rendere omaggio al mito rossonero Baresi
Arrivato tra i primi, con estrema discrezione, anche Aldo Serena che ha vissuto una grande parte della sua carriera durante gli anni d'oro dello stesso Baresi.
L'arrivo di Donadoni
Anche l'amico Donadoni, in abito scuro e con gli occhiali a celare la commozione, ha deciso di essere presente al momento più straziante, la cerimonia funebre di oggi tra la gente che ha amato e stimato Baresi.