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Funerali Beccalossi, tifosi ed ex colleghi per l'addio al campione dell'Inter

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Dal vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, ai cantanti Max Pezzali ed Enrico Ruggeri, passando per i compagni di una vita Giuseppe Baresi e Lele Oriali, Bordon, Serena, Bergomi. Fino all’ex commissario tecnico dell’Italia Cesare Prandelli. E poi tanta gente comune. Era gremita la chiesa del quartiere San Polo di Brescia per i funerali di Evaristo Beccalossi, morto mercoledi’ a 69 anni. “Eri un grande uomo, un vero interista”, l’ultimo messaggio per “Becca” scritto su uno striscione dai tifosi dell’Inter.

Funerali Beccalossi, tifosi ed ex colleghi per l'addio al campione dell'Inter

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