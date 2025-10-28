Funerali Marianella, Pistoia Basket: "Vicini alla famiglia"

“Siamo qui a esprimere vicinanza, da parte di tutto il club, alla famiglia Marianella che ha perso il proprio caro per un atto criminale. Continueremo a sostenere la famiglia”. Lo ha detto Andrea Di Nino, direttore generale del Pistoia Basket, prima dei funerali di Raffaele Marianella, l’autista del Pistoia Basket morto nell’assalto al bus lo scorso 19 ottobre, nella chiesa di San Sebastiano in via della Stazione a Cesano di Roma. “Avranno davanti a se’ momenti difficili – ha aggiunto -. Ci sembra il minimo che la comunita’ pistoiese si stringa attorno alla famiglia che ha perso un proprio caro per un’azione cosi’ vile e criminale”, ha ribadito il direttore generale. (Immagini di Percossi)