Fuoco: 'La Ferrari è un sogno'

Il russo Nikita Mazepin ha fatto sefgnare il miglior tempo alla fine della due giorni di test delle scuderie di Formula 1 sul circuito del Montmelò, a Barcellona.

Mazepin, che corre in Formula 2 con il team ART Grand Prix, ha percorso 112 giri al volante della Mercedes W10 con il miglior tempo di 1'15"715.

Per la Ferrari sono scesi in pista il test driver Antonio Fuoco e Charles Leclerc, che ha chiuso al quarto posto in 1'17"349. Il monegasco è stato impegnato nei collaudi Pirelli con le gomme del Mondiale 2020.

Queste invece le parole di Fuoco: "Al mattino ci siamo concentrati su una serie di short run con diversi tipi di gomme, mentre nel pomeriggio abbiamo lavorato sulla performance con alcuni long run. La vettura era molto divertente da guidare. Abbiamo raccolto tanti dati che ci saranno utili per continuare le analisi sulla SF90 e serviranno anche per verificare la correlazione con il mio lavoro al simulatore. Nel complesso questa giornata per me è stata veramente piacevole. Ringrazio il team per avermi dato l'opportunità di provare in pista".

SPORTAL.IT | 15-05-2019 22:07