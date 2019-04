Furia Allegri: 'Via i razzisti dagli stadi'

Max Allegri si gode solo in parte l’ennesima vittoria in campionato della sua Juventus.

A Cagliari i bianconeri sono passati per 2-0 con autorità, ma a fine gara si è parlato solo del brutto finale, con i buu razzisti verso Moise Kean, “colpevole” di un’esultanza ritenuta provocatoria dai tifosi rossoblù.

Allegri, ai microfoni di 'Sky Sport', scinde i due temi, ma esprime concetti chiari: Moise deve evitare certe esultanze e certi atteggiamenti, l’altra volta ha fatto un colpo di tacco che non andava fatto dopo essere entrato. Deve migliorare, stasera nel primo tempo ha sbagliato tutto, poi è migliorato”.

“Non è giustificabile quanto successo, ma non vorrei parlarne – ha poi aggiunto il tecnico livornese – Purtroppo succedono da sempre. Non è stato tutto lo stadio, nella vita ci sono imbecilli che fanno cose fuori dal mondo. Servono telecamere per individuarli. Si vedono e li mettiamo fuori, per sempre. Gli strumenti ci sono, se si vuole. Il problema è che non si vuole".

Infine sulla partita: “Abbiamo fatto una bella partita solida e tecnica. Non abbiamo concesso nulla a una squadra che crea molte occasioni in casa”.



SPORTAL.IT | 03-04-2019 00:15