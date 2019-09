Furia Alvino su Twitter: ce l'ha con due juventini

Non li nomina esplicitamente, ma il riferimento è chiaro. Due calciatori della Juventus finiscono nel mirino di Carlo Alvino. Per delle motivazioni diverse, per le differenti declinazioni di mancanza di rispetto di cui si sono resi protagonisti: verso i tifosi avversari il primo, verso un calciatore dell’altra squadra il secondo. E il giornalista-tifoso del Napoli non fa sconti sul suo account.

Il Tweet – Ecco l’anatema di Alvino: “Uno “esulta” in maniera scorretta davanti al settore ospiti, l’altro simula una gomitata mai ricevuta. In comune hanno lo “stile” e lo stesso club di appartenenza. Sarà un caso?”. Con chi ce l’ha? Con Douglas Costa ovviamente, che dopo lo sciagurato autogol di Koulibaly in Juventus-Napoli si è soffermato a lungo provocatoriamente sotto il settore ospiti dello Stadium baciando la maglia e irridendo i tifosi partenopei delusi. E con Leonardo Bonucci, che in Armenia-Italia ha fatto espellere l’incolpevole Karapetyan simulando una gomitata mai ricevuta.

Le reazioni – Il messaggio polemico del giornalista scatena le reazioni dei follower. Non sono tutti tifosi del Napoli, anzi buona parte dei commenti è di sostenitori della Juventus che – chissà perché – seguono Alvino. “Hanno lo stesso stile di Mertens nel simulare”, replica Alex. “Dybala, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Douglas Costa“, puntualizza Sergio elencando minuziosamente la lista completa dei tuffatori bianconeri. “Eh, ma Mertens a Firenze… Carlo c’è poco da fare… in Italia siamo rovinati a causa di quelli!”, commenta un altro follower. E davvero molti messaggi sono riferiti all’episodio del Franchi: “Chi fa la morale non dovrebbe tifare Mertens e Maradona“, sostiene Aurelio. Insomma, Juventus-Napoli non finisce mai: anche quando il campionato è fermo.

SPORTEVAI | 06-09-2019 10:00