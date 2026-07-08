Gli egiziani presentano un reclamo ufficiale alla FIFA dopo il ko con l'Argentina: nel mirino l'arbitro Letexier, chiesta un'indagine e l'esclusione dal torneo.

Continuano le polemiche arbitrali ai Mondiali 2026. Dopo la sconfitta per 3-2 dell’Egitto contro l’Argentina, la Federazione calcistica egiziana ha fatto scoppiare il caos ed ha deciso di rivolgersi ufficialmente alla FIFA, contestando la direzione di gara del francese François Letexier e della sua squadra arbitrale. Intanto, sul web è l’Albiceleste è finita sotto accusa.

Chiesta un’indagine sulle decisioni contestate

Secondo quanto riferito da fonti ufficiali al quotidiano ‘Diario AS’, il presidente della Federazione egiziana, Hany Abo Rida, ha presentato un reclamo formale chiedendo che venga aperta un’indagine sugli episodi ritenuti determinanti per l’esito dell’incontro. Nella richiesta viene inoltre domandata l’esclusione della terna arbitrale francese dalle restanti partite del torneo, ritenendo che gli errori commessi durante Argentina-Egitto abbiano inciso in maniera decisiva sull’eliminazione dei Faraoni.

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Cresce il malcontento sull’arbitraggio

Dopo il caso Balogun, anche l’Egitto si scaglia contro le direzioni arbitrali del Mondiale. Infatti, dopo le critiche e proteste anche da parte di altre Federazioni, come quella del Belgio, e di Confederazioni, tra cui la UEFA, gli episodi che hanno condannato la nazionale egiziana alla sconfitta hanno fatto ulteriormente scalpore.

Il primo a puntare il dito contro la direzione di gara e il VAR è stato il ct egiziano, che in conferenza stampa ha accusato gli arbitri di aver sorvolato – a suo dire – di aver sorvolato su diversi falli decisivi nati prima delle marcature di Messi e compagni. L’episodio più contestato? Un contatto dubbio subito da Marmoush nell’area argentina proprio un attimo prima del gol del definitivo 3-2: “Che senso ha invitare le altre nazionali se il finale è già scritto per far vincere l’Argentina?

La tensione è poi degenerata nel post-partita: stando alle prime ricostruzioni, vicino al tunnel degli spogliatoi, un sostenitore dell’Albiceleste avrebbe provocato Hassan (noto per le sue posizioni a favore della Palestina) sventolandogli contro la bandiera di Israele e scatenando la sua furiosa reazione.

I tifosi si schierano al fianco degli egiziani

Sul web non mancano messaggi di sostegno all’Egitto dopo la sconfitta: “Arbitraggio sfacciatamente di parte. Solidarietà agli egiziani.” E ancora: “Arbitro totalmente di parte. Argentina palesemente “aiutata a vincere”.

C’è poi chi scrive: “Che vogliano portare in braccio l’argentina in finale e omaggiare messi dell’ennesimo pallone d’oro s’è capito alla prima partita dove avrebbe dovuto essere espulso e non è stato manco ammonito. Detto questo oggi l’argentina strameritava di vincere, visto quanto ha creato, ma gli è andata di lusso. contro gli inglesi o norvegesi ho seri dubbi possa recuperare uno svantaggio.”

Non si placano gli animi sul web: “Deve arrivare in finale. Ha ragione. Hanno rovinato il gioco più bello del mondo.” E infine: “Mondiale pilotato e arbitraggi anche. Messi super tutelato. Una vergogna, Infantino peggio di Blatter…!!!”

Tabellone troppo facile per l’Albiceleste

Fa discutere anche il tabellone. Molti fanno notare che l’Argentina potrebbe trovarsi in semifinale dopo aver affrontato Algeria, Austria e Giordania e aver eliminato Capo Verde, Egitto e Svizzera (prossimo rivale). Arrivano commenti critici: “Il torneo aziendale” e poi: “Ad oggi, record assoluto, l’unica Nazionale che ha vinto un Mondiale battendo tutte le big è l’ITALIA ’82: Argentina, Brasile, Polonia (e quella Polonia era veramente una grande squadra) e Germania. La Francia nel 2006 stava per compiere anch’essa l’impresa: Spagna, Brasile, Portogallo, ma poi trovò noi!” e ancora: “E nonostante tutto comunque hanno rischiato piu’ volte…..Se vado guardando la forza se la giocano Francia e Spagna per vincerlo”

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