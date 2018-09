Furia Fenati: il pilota passa al contrattacco

Romano Fenati passa al contrattacco. Il centauro ascolano, protagonista in negativo domenica scorsa per il suo gesto assurdo durante il Gran Premio di San Marino a Misano, è stato negli ultimi giorni vittima di un vero e proprio linciaggio sui social, e anche la famiglia ha ricevuto intimidazioni e minacce di morte.

La madre del pilota, Sabrina, ha scritto su Facebook che i responsabili verranno puniti: "Da questa tempesta tireremo fuori qualcosa di buono. Abbiamo formato una grande squadra che volontariamente sta raccogliendo tutto ciò che di violento e minaccioso abbiamo ricevuto. Raccoglieremo tristemente tutto e denunceremo alle autorità competenti tutti coloro che hanno ferito e minacciato. Chiederemo il risarcimento dei danni subiti soprattutto morali oltre che di immagine. Il tutto sarà devoluto alle vittime di cyberbullismo".

"II gesto di Romano è ingiustificabile non lo condivido! Come allo stesso modo non condivido la gogna mediatica, che è pur sempre violenza, a cui ci state sottoponendo in queste ore. Romano pagherà per il suo errore e lo farà nelle sedi competenti. I giudici lavorano in tribunale, non sui social".

Fenati, licenziato dal team e ora senza licenza velocità, è stato difeso da alcuni piloti del circus. Toni Elias a RAC1 si esprime così sulla vicenda: "Quello che ha fatto Fenati è indifendibile, è pericoloso e non si può fare, ma è per questo che le due gare di rigore gli sono state imposte. Ha torto, è stato penalizzato, punto, c’è un problema che deve essere risolto. La scelta di qualcuno che rompe i contratti del presente e del futuro sembra fuori luogo. Romano è giovane e deve imparare, ovviamente ha un problema di autocontrollo, ma possono aiutarlo, tutti siamo passati a un certo punto da uno psicologo o un allenatore per sapere come gestire gli impulsi sulla moto".

Anche Alvaro Bautista invita a non esagerare: "Devi dare un’altra opportunità non solo al pilota, ma alla persona, nella vita devi dare un’opportunità perché tutti noi possiamo avere un brutto momento in ogni situazione".

SPORTAL.IT | 13-09-2018 11:20