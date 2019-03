Furia Gasperini: spintone dopo l'espulsione

Gian Piero Gasperini nella bufera dopo la partita tra Sampdoria e Atalanta: il tecnico dei bergamaschi, espulso per proteste sul rigore concesso ai blucerchiati, ha rifilato una manata a Massimo Ienca, segretario dei doriani, che sarebbe finito a terra.

La scena, a cui ha assistito un assistente dell'arbitro, è stata commentata così da Gasperini: "Una sceneggiata folle. La partita è stata bella. Sul rigore secondo me era una decisione eccessiva, ho protestato e sono stato espulso".

Questa la risposta della Samp: "A me raccontano di una manata forte, ci sono diversi testimoni che lo riportano. Questo non è sport, a fine partita si dà la mano all'avversario, non di certo una manata. Abbiamo riferito tutto alla procura federale che si pronuncerà in merito", sono le parole del vicepresidente della Sampdoria Antonio Romei.

