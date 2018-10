Furia Inzaghi: "Inaccettabile perdere così"

Dopo le due vittorie interne consecutive contro Roma e Udinese, il Bologna torna a deludere Inzaghi nel formato trasferta.

Dopo le due reti segnate dal Frosinone in casa del Torino, i rossoblù sono rimasti gli unici in tutto il campionato a non andare a segno lontano dal “Dall’Ara”, avendo conquistato fuori casa solo un punto, proprio in casa del Frosinone, ma sul neutro di Torino, nella partita della seconda giornata finita 0-0.

La sconfitta di Cagliari, anche più netta del 2-0 finale, ha sconfortato l’allenatore del Bologna, molto duro con i suoi ai microfoni di 'Sky Sport': "Venivamo da due partite vinte, dovevamo dare continuità, invece l’atteggiamento di oggi non mi è piaciuto. Ci è mancata la convinzione e sono amareggiato per come abbiamo subito il primo gol, a squadra schierata non può accadere una cosa così, per come lavoriamo non lo accetto. Lavorereremo ancora, ma non va bene. Dobbiamo cambiare registro".

SPORTAL.IT | 06-10-2018 18:35