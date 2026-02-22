Furia Milan contro arbitro e Var: il gol del Parma di Troilo e il mancato rigore su Leao scatenano la bufera

Dopo il Napoli a Bergamo, anche i rossoneri si lamentano: nel mirino le decisioni di Piccinini. Fa discutere la convalida della rete dei gialloblu, giallo per il portoghese.

Ancora polemiche per le decisioni arbitrali, un leit-motiv che sembra essere diventato ormai una costante in ogni giornata di questo tormentato campionato. Dopo il Napoli, danneggiato a Bergamo dalle decisioni di Chiffi, tocca al Milan lamentarsi per l’operato di Piccinini nel match di San Siro contro il Parma. Finale rovente dopo il gol della vittoria dei gialloblu, ma anche in seguito ad altre decisioni del direttore di gara a danno dei rossoneri. Proteste in campo – dopo la rete di Troilo è stato espulso un membro della panchina del Milan – e anche e soprattutto sui social, con tante lamentele da parte dei sostenitori del Diavolo.

Milan-Parma, paura per Loftus-Cheek e proteste Leao

Prime discussioni in occasione del terribile infortunio di Loftus-Cheek, colpito in uscita dal portiere Corvi e costretto a uscire dal campo con la perdita di qualche dente. Per Piccinini tutto regolare, niente rigore per il Milan: una decisione che, a norma di regolamento, si può condividere. Qualche dubbio in più nei primi minuti della ripresa in occasione di una caduta di Leao in area del Parma dopo un intervento di Troilo. L’arbitro, con ampi cenni, ha invitato il portoghese a rialzarsi e lo ha poi ammonito per un fallo di reazione ai danni del difensore del Parma. Nessun invito alla on field review da parte dell’arbitro Var Camplone.

Il gol di Troilo prima annullato da Piccinini e poi convalidato

Dalla sala Var, invece, è partito l’invito a rivedere l’azione del gol del Parma, inizialmente annullato da Piccinini. Imperioso lo stacco di testa di Troilo, che sembra appoggiarsi sulla schiena di Bartesaghi e insacca sugli sviluppi di un corner. In mezzo all’area di porta c’è Maignan che si lamenta per essere stato ostacolato da Valenti e Piccinini, in effetti, annulla la marcatura. Dopo un lungo check, l’invito a rivedere le immagini al monitor e la decisione, ponderata a lungo, di concedere il gol al Parma. Nessuna ostruzione, dunque, a danno di Maignan e nessun fallo da parte di Troilo su Bartesaghi.

Tifosi del Milan furiosi: “Scudetto già assegnato all’Inter”

Nessuna polemica in tv da parte di Landucci, che ha sostituito in panchina Allegri, squalificato, e che s’è soffermato soprattutto sulle occasioni mancate e sui tanti infortuni dei calciatori rossoneri. Sul web, invece, tanti commenti amareggiati dei supporter del Diavolo. “Ditelo che lo Scudetto è già assegnato all’Inter“. Oppure: “Come si fa a convalidare questo gol, più guardo le immagini e più vedo il giocatore del Parma disinteressarsi del pallone e ostacolare Maignan“. E ancora: “Carica al portiere, fallo di Troilo sullo stacco. E Piccinini che fa? Assegna il gol”. Insomma, ancora tante polemiche legate alle decisioni dei fischietti.