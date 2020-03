Furia Pellegatti: Per carità, c'è una follia da scongiurare

Il campionato è sospeso, ma Carlo Pellegatti non rinuncia al tradizionale punto della situazione sul suo canale Youtube. “Un modo come un altro per stare tutti insieme, una consuetudine da onorare anche e soprattutto in questi giorni di sofferenza per tutti”, sottolinea il giornalista che da anni segue con passione le vicende del Milan.

Che domenica bestiale

“Non è una domenica come le altre – esordisce Pellegatti – Non ci sono i riti di sempre: la partita, la messa, un salto in pasticceria. A casa mia faremo la pasta fatta in casa al ragù: se ne occuperà mia figlia. Non vogliamo che questo sia un giorno come tutti gli altri, in qualche modo”.

Il Milan

Quindi il discorso si sposta sul Milan: “Un giorno si parla se Ibra va via, un altro di Rangnick che forse non arriva più, poi si riparte: Ibra, Rangnick, mercato. Per ora meglio sinceramente non pensarci, anche se comincia a essere una situazione pesante. Adesso è una vita giustamente sacrificata, anche se la gente ha voglia di vivere, di tornare fuori”.

L’oltraggio

E infine un’accorata denuncia, un’eventualità da scongiurare a tutti i costi: “Il campionato riprenderà, se tutto va bene, ai primi di maggio e ha ragione in questo caso l’Asso-Calciatori: pensare che gli atleti tra una settimana possano tornare ad allenarsi è un’offesa alla ragione, al buon senso. Mettere insieme, vicini l’uno all’altro, tanti calciatori – alcuni dei quali già colpiti dal virus – è un oltraggio”.

Le reazioni

Molti fan condividono le preoccupazioni del giornalista. Giorgio non ha nessuna fretta di ricominciare: “Parlare del Milan è diventata una sofferenza. Con le partite ricomincerà la solita solfa. Per una squadra come la nostra, che non ha ancora trovato un assetto, una sosta così lunga potrebbe voler dire ricominciare tutto da capo”. Silvio è categorico: “Buongiorno Carlo, ormai è saltato tutto il campionato. Prima la salute”. Mentre un altro tifoso lancia una proposta: “Carlo, perché non racconta la storia delle grandi partite del passato? Vinte, perse, non importa. Sarebbe divertente conoscere i retroscena, gli aneddoti, le curiosità…”.

SPORTEVAI | 15-03-2020 11:25