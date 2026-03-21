Furia Perugia e Torres sull'arbitro: rigore negato, autogol annullato, disastro totale, che ne pensa Orsato?

Il tecnico umbro Tedesco, espulso nel finale, incredulo dopo il pareggio con la Torres: attacca Liotta di Castellammare, anche i sardi si lamentano

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Non dimenticherà facilmente l’anticipo di ieri in serie C tra Perugia e Torres l’arbitro Antonio Liotta. Il fischietto di Castellammare di Stabia si è reso protagonista in negativo del match del Curi con decisioni sconcertanti da una parte e dall’altra. In particolare ha negato un rigore netto agli umbri e nel recupero ha annullato un..autogol che avrebbe dato il successo ai sardi.

Tutte le sviste dell’arbitro

E’ stata una gara tesa, alta la posta in palio ma l’arbitro sin dal primo tempo si è dimostrato in serata no. Questi tutti i casi dubbi: al 30′ Greco richiede l’FVS per un sospetto fallo in area su Luciani, per l’arbitro il fallo è avvenuto fuori area, niente rigore. Al 34′ altro contatto in area tra Riccardi e Sorrentino: anche in questo caso non c’è nulla secondo Liotta.

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Finale tra le proteste

Al 62′ Luciani serve in area Sorrentino che batte Gemello. Il gol viene annullato per fuorigioco ma dopo la revisione alla FVS la rete viene concessa tra le proteste degli umbri. Al 79′ Megelaitis va al tiro a colpo sicuro ma il portiere Zaccagno compie una prodezza. L’azione prosegue con il tiro di Canotto murato da un braccio di un difensore della Torres. Il mani sembra netto, il Perugia chiede l’FVS ma Liotta dopo aver rivisto le immagini al monitor non cambia idea scatenando la panchina perugina. Espulsi sia il tecnico Tedesco che il vice Gatti.

L’autogol annullato

L’episodio più clamoroso quasi allo scadere quando Joselito anticipa Sorrentino in area e insacca nella propria porta, davanti all’incredulo portiere. Il direttore di gara prima fischia un fuorigioco, che non sembra esserci, poi va all’FVS per l’ennesimo check della gara e scova un presunto fallo avvenuto diversi minuti prima, annullando il possibile gol della vittoria della Torres. Rabbia dei sardi ed espulsione per proteste anche del tecnico della Torres.

La rabbia del tecnico Tedesco

Non si capacita il tecnico del Perugia Tedesco: «Abbiamo assistito al disastro arbitrale, con errori da una parte e dall’altra – puntualizza ai microfoni di Umbria tv -. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il signor Orsato. La mia espulsione è assurda. Il braccio del giocatore della Torres è incredibile. Abbiamo foto e filmati fin troppo chiari. Questo non è calcio, il Var ha trasformato tutto in un circo. Inoltre, a Pesaro dovremo trovare un allenatore dato che sia io che il mio vice siamo stati espulsi senza aver fatto nulla».