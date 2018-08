Furia Roma contro De Laurentiis: "Tutte sciocchezze"

Scontro tra Roma e Napoli dopo alcune parole del presidente della società azzurra Aurelio De Laurentiis in un'intervista al Corriere dello Sport. Il patron dei partenopei ha espresso alcuni "dubbi" nei confronti delle proprietà di Roma e Liverpool: "Ho sempre il dubbio che il vero proprietario del Liverpool sia lo stesso della Roma, un uccellino me lo ha detto qualche anno fa. Se fosse così, quindi proprietà condivisa, non potrebbero giocare in Champions League". Alla base di tutto forse questioni di mercato: "Avevo offerto 60 milioni per Alisson ma poi capii che sarebbe andato ai Reds".

La reazione della società capitolina non si è fatta attendere, ed è arrivata per bocca del direttore generale dei giallorossi Mauro Baldissoni: "Aurelio De Laurentiis forse frequenta con gli uccelli sbagliati, magari dovrebbe parlare con gli usignoli, che cinguettano melodie e non sciocchezze. Mando un saluto affettuoso a lui e ad Ancelotti, caro a noi romanisti. Facciamo un in bocca al lupo al Napoli e a tutte le squadre".

Sempre De Laurentiis nell'intervista al Corriere ha lanciate altre frecciate a a Maurizio Sarri ("Non l'ho più sentito, mi aveva chiamato la moglie per perorare la sua causa quando lo avevo bloccato. Le ho detto che volevo garanzie sue e del Chelsea che non avrebbero avvicinato calciatori del Napoli se no l'avrei pagato a vuoto per due anni") e al sindaco De Magistris: "Dice che non ho investito un euro nel San Paolo? Stia attento, se gli scateno il mio pool di legali, chiedendo al Comune i danni che mi ha procurato in questi anni, potrei poi farmi quattro risate".

Sulle parole contro i tifosi: "Le mie dichiarazioni ("Forse c'è qualche drogato che contesta e non capisce nulla") erano riferite ad una minoranza. Vi siete mai chiesti come mai certi striscioni contro di me siano comparsi quando eravamo ancora in ritiro? Io una domanda me la farei. Il mercato? Questo è il Napoli dei 91 punti con qualche pedina in più, non abbiamo ceduto quasi nessuno e confermato i protagonisti. Per esempio Koulibaly, la cui permanenza costerà quanto un nuovo acquisto. Poi con Ancelotti giocheranno tutti".

SPORTAL.IT | 17-08-2018 13:20