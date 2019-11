Furia Ronaldo: "Non deve ripetersi, ma diteglielo con calma"

"Bisogna parlargli, dare al giocatore il tempo di calmarsi e non prendere mai decisioni a caldo, in questi casi". E' per la "linea morbida" Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, interpellato da 'Calciomercato.it' sulla dura reazione di Cristiano Ronaldo alla sostituzione nel corso del secondo tempo di Juventus-Milan. Un cambio poi rivelatosi decisivo, visto che il suo sostituto, Paulo Dybala, ha realizzato più avanti il gol della vittoria contro i rossoneri.

"La cosa migliore è fargli capire che questi atteggiamenti non devono ripetersi e voltare subito pagina", ha poi proseguito lo stesso Calderon, ricordato, oltre ai numerosi trofei vinti, anche per essere stato l'artefice principale del passaggio di CR7 dal Manchester United al Real, nell'estate del 2009.

"I grandi calciatori non vogliono mai lasciare il campo, è una reazione normalissima – ha aggiunto Calderon -. Bisogna comprenderlo: il carattere di un giocatore vincente è questo, vuole restare in campo e vincere. È un elemento costante in tutte le grandi stelle che ho conosciuto".

"Ricordo che era impossibile far riposare Ronaldo, il brasiliano – ha detto Calderon, ricordando un altro grande campione passato dalla capitale spagnola -. Chiedeva di essere titolare anche nelle amichevoli. Quelli come lui non accettano il ruolo di riserva nemmeno per riposarsi in vista di altri impegni. È stato sempre così".

L'ex presidente delle merengues ha avuto parole anche per Fabio Capello, che proprio con Cristiano Ronaldo era stato durissimo nel post-partita di Juventus-Milan: "Fabio è un uomo passionale, dice sempre quello che pensa. Ho un affetto enorme per lui, con me ha vinto un campionato meraviglioso, credo che lo abbia affermato dopo aver visto la reazione di Cristiano al cambio. Conoscendolo, si sarebbe arrabbiato molto al posto di Sarri".

"Gli anni passano per tutti, ma non sono d’accordo con quello che ha dichiarato Capello: nella scorsa stagione Ronaldo è stato protagonista e credo ne abbia davanti almeno altre tre al massimo livello".

Il caso Ronaldo sta animando il dibattito calcistico nelle ultime ore, ma la Juventus non vuole destabilizzare l'ambiente alimentando ulteriori polemiche: secondo voci in arrivo da Torino, infatti, la società avrebbe deciso di non multare l’attaccante portoghese per il suo comportamento.

SPORTAL.IT | 12-11-2019 12:20