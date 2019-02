Furia Sarri: un giocatore gli disubbidisce, lui perde il controllo

Sfuma ancora per Maurizio Sarri il sogno di conquistare un trofeo, non realizzato al Napoli e per il momento neppure al Chelsea. I Blues sono stati infatti sconfitti ai rigori per 4-3 dal Manchester City nella finale di Coppa di Lega giocata a Wembley. Dopo i tempi supplementari la gara si era chiusa sullo 0-0: nella sequenza di tiri dal dischetto sbagliano prima Jorginho e poi Sané, l’errore decisivo è di David Luiz che ha colpito il palo.

Della partita però si parlerà a lungo per quanto accaduto proprio poco prima dei rigori, quando il portiere del Chelsea Kepa ha rifiutato la sostituzione decisa da Sarri con il secondo Caballero. L’ex allenatore del Napoli, infuriato, ha minacciato di tornare negli spogliatoi, prima di venire bloccato dall’ex difensore della Roma Antonio Rudiger, che ha bloccato fisicamente un Sarri incredulo e arrabbiatissimo.

Kepa aveva accusato dei crampi poco prima della fine della partita, da qui la decisione del tecnico del Chelsea di non rischiare facendo entrare in campo l’espertissimo Willy Caballero, argentino classe ’81, peraltro ex proprio del Manchester City, con cui aveva giocato nelle ultime tre stagioni meritandosi anche la convocazione per il Mondiale, dove però Caballero ha avuto un rendimento disastroso fino a perdere il posto dopo la partita contro la Croazia a favore del portiere del River Plate Franco Armani.

Incolore la prova di Higuain, entrato durante i supplementari. Prosegue quindi il momento no per Sarri, che dopo un ottimo avvio di stagione con il Chelsea (imbattuto nelle prime dieci partite ufficiali, record assoluto per un tecnico esordiente sulla panchina dei Blues) ha subito una serie di battute d’arresto che ne mettono addirittura in discussione la permanenza al proprio posto già nel corso di questa stagione. Esonero possibile, quindi, dopo gli ultimi risultati negativi: su tutti lo 0-4 contro il Bournemouth del 30 gennaio e lo 0-6 proprio contro il City dello scorso 10 febbraio. Il Chelsea ha perso cinque delle ultime sei partite lontano da casa, senza segnare un solo gol e subendone tredici.



SPORTAL.IT | 24-02-2019 21:10