Furlani e Battocletti eletti atleti dell'anno dalla Fidal per il secondo anno di fila. Doualla è la rivelazione

Per il secondo anno consecutivo, Furlani e Battocletti eletti Uomo e Donna dell'anno dell'atletica italiana. Doualla e Pernici sono gli astri nascenti

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Abbastanza scontati, ma quanto mai graditi dai diretti interessati. Perché un premio è sempre un premio, e quelli che la FIDAL ha assegnato al termine di un 2025 ancora una volta vissuto da protagonista sulla scena internazionale hanno assunto un valore sempre maggiore. Così Mattia Furlani e Nadia Battocletti possono dire di aver chiuso l’anno con un altro bel sorriso a 32 denti: sono loro i prescelti per il riconoscimento di Uomo e Donna dell’anno dell’atletica italiana, una scelta abbastanza ragionevole pensando agli straordinari risultati ottenuti dai soggetti premiati.

Mattia e Nadia come un anno fa, ma con un palmares più ricco

A pensarci bene, non è servito un grosso sforzo di fantasia da parte della commissione giudicatrice. Questo perché Furlani e la Battocletti avevano ricevuto il medesimo premio anche al termine della stagione 2024, e dunque c’è stato soltanto da fare copia e incolla per vedere assegnati i riconoscimenti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Se possibile però, il 2025 dei due atleti di punta dell’atletica azzurra è stato ancora più entusiasmante: Furlani ha centrato un clamoroso doppio oro sia ai mondiali indoor di Nanchino che in quelli all’aperto di Tokyo, chiudendo peraltro al secondo posto nella graduatoria di Diamond League e centrando l’argento europeo indoor.

Battocletti ha ulteriormente avvicinato le mezzofondiste africane, conquistando un clamoroso argento mondiale nei 10.000 metri e un bronzo nei 5.000, contribuendo in modo considerevole alla migliore spedizione di sempre dell’atletica italiana in una rassegna iridata (si aggiungono all’elenco anche l’oro agli Europei di Cross e quello sui 10.000 agli Europei di corsa su strada, oltre al nuovo record continentale dei 5 km e quelli italiani nei 3.000, 5.000 e 10.000). Insomma, impossibile per la commissione composta da dirigenti federali, tecnici e giornalisti specializzati, con una parte di voto dedicata agli appassionati tramite social, non premiare i due volti contemporanei dell’atletica nazionale.

Doualla e Pernici gli astri nascenti. Il premio alla Coppa Europa

Come sempre, a fine anno la FIDAL ha voluto anche assegnare alcuni riconoscimenti legati alle giovani promesse, alla migliore squadra e agli atleti della categoria Master. L’astro nascente in campo femminile, come logica vuole, è Kelly Doualla: la velocista 16enne, vincitrice della medaglia d’oro nei 100 metri agli Europei Under 20, è tra le atlete più attese della prossima stagione, dopo aver saggiamente rinunciato a gareggiare ai mondiali di Tokyo, ma già pronta a fare il suo debutto nel mondo dei grandi forse ai mondiali indoor di Torun del prossimo marzo (ne sta parlando col suo tecnico Walter Monti).

In campo maschile il premio è andato al 22enne Francesco Pernici, che ha sfiorato la qualificazione alla finale mondiale degli 800 metri (fuori per appena 4 centesimi!). La selezione che ha alzato al cielo la Coppa Europa con un’entusiasmante rimonta nella giornata finale ha vinto il premio delle squadre. I premi per la categoria Master sono andati a Luigi Del Buono e Serena Caravelli.