Furlani e Battocletti eletti atleti dell'anno dalla Fidal per il secondo anno di fila. Doualla è la rivelazione

Abbastanza scontati, ma quanto mai graditi dai diretti interessati. Perché un premio è sempre un premio, e quelli che la FIDAL ha assegnato al termine di un 2025 ancora una volta vissuto da protagonista sulla scena internazionale hanno assunto un valore sempre maggiore. Così Mattia Furlani e Nadia Battocletti possono dire di aver chiuso l’anno con un altro bel sorriso a 32 denti: sono loro i prescelti per il riconoscimento di Uomo e Donna dell’anno dell’atletica italiana, una scelta abbastanza ragionevole pensando agli straordinari risultati ottenuti dai soggetti premiati.
Mattia e Nadia come un anno fa, ma con un palmares più ricco
A pensarci bene, non è servito un grosso sforzo di fantasia da parte della commissione giudicatrice. Questo perché Furlani e la Battocletti avevano ricevuto il medesimo premio anche al termine della stagione 2024, e dunque c’è stato soltanto da fare copia e incolla per vedere assegnati i riconoscimenti.
Se possibile però, il 2025 dei due atleti di punta dell’atletica azzurra è stato ancora più entusiasmante: Furlani ha centrato un clamoroso doppio oro sia ai mondiali indoor di Nanchino che in quelli all’aperto di Tokyo, chiudendo peraltro al secondo posto nella graduatoria di Diamond League e centrando l’argento europeo indoor.
Battocletti ha ulteriormente avvicinato le mezzofondiste africane, conquistando un clamoroso argento mondiale nei 10.000 metri e un bronzo nei 5.000, contribuendo in modo considerevole alla migliore spedizione di sempre dell’atletica italiana in una rassegna iridata (si aggiungono all’elenco anche l’oro agli Europei di Cross e quello sui 10.000 agli Europei di corsa su strada, oltre al nuovo record continentale dei 5 km e quelli italiani nei 3.000, 5.000 e 10.000). Insomma, impossibile per la commissione composta da dirigenti federali, tecnici e giornalisti specializzati, con una parte di voto dedicata agli appassionati tramite social, non premiare i due volti contemporanei dell’atletica nazionale.
Doualla e Pernici gli astri nascenti. Il premio alla Coppa Europa
Come sempre, a fine anno la FIDAL ha voluto anche assegnare alcuni riconoscimenti legati alle giovani promesse, alla migliore squadra e agli atleti della categoria Master. L’astro nascente in campo femminile, come logica vuole, è Kelly Doualla: la velocista 16enne, vincitrice della medaglia d’oro nei 100 metri agli Europei Under 20, è tra le atlete più attese della prossima stagione, dopo aver saggiamente rinunciato a gareggiare ai mondiali di Tokyo, ma già pronta a fare il suo debutto nel mondo dei grandi forse ai mondiali indoor di Torun del prossimo marzo (ne sta parlando col suo tecnico Walter Monti).
In campo maschile il premio è andato al 22enne Francesco Pernici, che ha sfiorato la qualificazione alla finale mondiale degli 800 metri (fuori per appena 4 centesimi!). La selezione che ha alzato al cielo la Coppa Europa con un’entusiasmante rimonta nella giornata finale ha vinto il premio delle squadre. I premi per la categoria Master sono andati a Luigi Del Buono e Serena Caravelli.