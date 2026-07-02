Riecco Furlani, svelata la data del rientro dopo l’infortunio: per Mattia prove generali di Europei in Diamond League

Si avvicina il rientro di Furlani, che dopo l'infortunio rimediato a maggio è pronto a tornare in pedana a Montecarlo per una tappa di Diamond League (dove ci sarà anche Marcell Jacobs) che ha il sapore di Europei vista la presenza anche di Ehammer, Tentoglou e Saraboyukov

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A distanza di un mese e mezzo dall’infortunio rimediato al meeting di Xiamen Mattia Furlani potrebbe fare il suo ritorno in pista a Montecarlo. L’atleta italiano classe 2005 si è infatti iscritto alla decima tappa della Diamond League, dove lo attende subito un parterre di partecipanti di prim’ordine, per una sfida che ha già il sapore di antipasto degli Europei che si terranno a Birmingham a metà agosto.

Furlani, il recupero dall’infortunio prosegue: ecco la data del possibile rientro

Arrivano buone notizie da Furlani, il cui recupero dalla lesione di primo grado al bicipite femorale rimediato lo scorso 23 maggio a Xiamen – con tanto di uscita in barella che aveva fatto temere il peggio – sembra essere a buon punto. Dopo l’averlo rivisto allenarsi in pedana in seguito a un periodo di riposo forzato è spuntata anche la possibile data del ritorno alle competizioni di Mattia, il quale risulta iscritto al decimo appuntamento stagionale di Diamond League che per l’occasione farà tappa a Montecarlo.

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Il meeting di Montecarlo sarà un test importante in vista degli Europei

Quello di Montecarlo si presenta come un meeting estremamente competitivo, quasi un’anticipazione di quelli che saranno gli Europei che si disputeranno dal 10 al 16 agosto a Birmingham in Inghilterra. Al suo rientro Furlani dovrà infatti vedersela subito con avversari di altissimo livello come lo svizzero Simon Ehammer (che con il salto di 8,51 registrato il 30 maggio ha registrato il record stagione), il campione olimpico in carica Miltiadis Tentoglou e il giovane bulgaro Bozhidar Saraboyukov, bronzo agli ultimi Mondiali indoor di Torun.

Una sfida presentata come imperdibile anche dagli organizzatori: “La gara di salto in lungo offrirà una panoramica delle forze in gioco in vista dei Campionati Europei di Birmingham. Lo svizzero Simon Ehammer, che domina la disciplina in questa stagione, affronterà il campione olimpico Miltiadis Tentoglou, il giovane italiano Mattia Furlani e il bulgaro Bozhidar Saraboyukov. Una competizione da non perdere assolutamente”.

Anche Jacobs a Montecarlo, Iapichino e Fabbri già presenti a Eugene

Insieme a Furlani a Montecarlo ci sarà anche un Marcell Jacobs che dopo l’incredibile vittoria a Eisenstadt (celebrata anche da Mattia tramite una storia Instagram) vuole continuare il suo incredibile periodo di crescita che lo sta piano piano riportando ai risultati ai quali ci aveva abituato le scorse stagioni per arrivare in piena fiducia agli Europei dove cercherà il bis dopo il titolo vinto a Roma nel 2024.

Per rivedere le stelle dell’atletica italiana non sarà però necessario attendere Montecarlo. Già nella tappa di Eugene (in programma il 3 e 4 luglio) saranno infatti impegnate Larissa Iapichino e Leonardo Fabbri, chiamati a confrontarsi con alcuni dei migliori atleti delle rispettive specialità.