Gli avversari di Furlani nel salto in lungo si fanno sempre più “minacciosi”: il bulgaro vola a 8,49. La decisione sugli Europei si fa sempre più difficile. Battocletti mette da parte la delusione di Roma

Europei sì o no? La domanda è quella che si pone Mattia Furlani che deve fare, un po’ a sorpresa, i conti con una scelta che a inizio anno sembrava scontata. Ma di scontato nella vita di un’atleta c’è ben poco e l’infortunio sofferto in Cina ha sconvolto i programmi. E ora Mattia si trova a fare i conti con delle decisioni da prendere e con i suoi avversari che vanno sempre più in “lungo”.

La prova super di Saraboyukov

E’ l’Europeo ma sembra un Mondiale o un’Olimpiade. Il salto in lungo è una delle discipline in cui a livello europeo il livello è altissimo. Il leader mondiale è in questo momento il greco Tentoglou con il salto da 8,61 messo a segno nella serata di Montecarlo che segnava anche il ritorno in pedana di Furlani. Ma fare la “conta” dei possibili rivali diventa lungo visto che da tempo c’è anche il bulgaro Saraboyukov che continua a viaggiare su livelli incredibili. L’ultima misura di 8,49 fatta registrare nella sua Plovdiv è un’altra dimostrazione di forza e un avviso al parco partecipanti agli Europei di Birmingham.

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Il dubbio di Furlani

Mattia Furlani non vuole solo esserci, da campione del mondo sa di avere un bersaglio dietro la schiena e di essere l’atleta da battere. Il saltatore laziale non si tira di certo indietro di fronte alle sfide anche quelle complicate e nella sua carriera ha sempre dimostrato di essere uno che si esalta quando c’è da saltare per qualcosa di importante. La serata del ritorno non ha fornito le risposte sperate dal punto di vista fisico e Mattia ha espresso i suoi dubbi in vista degli Europei. La decisione finale però arriverà soltanto tra una decina di giorni quando l’azzurro prenderà parte agli Assoluti di Firenze e potrà verificare se il suo stato di forma sarà sufficiente per essere in pedana a Birmingham.

La rivelazione di Battocletti

Negli ultimi due anni se c’è stata una certezza in maglia azzurra è stata Nadia Battocletti. La mezzofondista a ogni uscita ha sempre dimostrato tutto il suo grande valore ed è per questo che la prestazione negativa al Golden Gala di Roma ha colto tutti di sorpresa. A distanza di qualche tempo però quella delusione è completamente metabolizzata e Nadia spiega cosa è successo nel corso di un’intervista ad Adnkronos: “Non sono arrivata nelle condizioni in cui avevo immaginato. Ero appena uscita dall’influenza, sapevo di non poter fare quello per cui mi ero prepara. Quel giorno ho avuto uno stop completo delle gambe. Dopo il Golden Gala, con il team abbiamo analizzato tutto per capire. Avevo la ferrata molto bassa, ho avuto delle settimane per recuperare e poi pian piano ho ripreso il programma con lavori più specifici. Ma ora sono a pieno regime”.