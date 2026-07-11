Il campione del Mondo potrebbe decidere di non partecipare ai campionati di Birmingham: a Montecarlo una brusco risveglia. Jacobs scalpita, sarà al via agli Assoluti

Doveva essere la gara del rientro, quella per avvicinarsi ai campionati Europei e invece per Mattia Furlani ha rappresentato un brusco risveglio. Qualche indizio che le cose non fossero andate secondo i piani lo si era capito già con la rinuncia al quinto salto, la conferma arriva con le parole a distanza di qualche ora. La possibilità di non vederlo in gara a Birmingham è reale. Situazione opposta quella di Marcell Jacobs che dopo aver rinunciato al meeting nel Principato ora scalpita verso gli Assoluti.

Furlani, le parole che sanno di allarme

“Non so se ne vale la pena”. Le parole di Mattia Furlani dopo la notte di Montecarlo fanno scattare il campanello d’allarme. L’infortunio di Xiamen continua a fare sentire le sue conseguenze con l’azzurro che nel Principato è stato protagonista di una gara anonima per i suoi standard. L’8,01 non può di certo rappresentare una consolazione e forse ancora peggio sono state le sensazioni provate in gara come ammesso dallo stesso campione del Mondo alla Gazzetta dello Sport: “So di essere guarito perfettamente ma ho avuto paura di sentire ancora male. Ho fatto fatica e sapevo di non valere certe misure. Ora farò gli Assoluti poi vedremo per gli Europei: andarci per rischiare di farmi male o non essere all’altezza potrebbe non valere la pena. Ma manca ancora un mese”.

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Le settimane in cui è cambiato tutto

L’infortunio di Xiamen rischia di cambiare completamente la stagione 2026 di Mattia Furlani. L’azzurro era in grande ascesa dopo aver fatto segnare il suo nuovo personale all’aperto con 8,43. Una misura arrivata in Cina pochi giorni prima del problema al bicipite femorale che ha completamente stravolto i piani. Mattia si è sentito vulnerabile, forse per la prima volta nel corso della sua giovane carriera. E ora deve provare a recuperare le sensazioni di qualche mese fa. Di certo gli avversari non lo aspettano, il lungo (soprattutto a livello europeo) si conferma una disciplina in grande fermento. Tentoglou ieri è salito sul tetto del Mondo con un 8,62 che è una dichiarazione di intenti in vista degli Europei, ma alle sue spalle scalpitano anche Ehammer, Saraboyukov e Baldé. E Mattia non è uno abituato a fare da comparsa. Il 2026 doveva essere anche l’anno dell’esperimento in velocità, quei 100 metri che il laziale annuncia da tempo ma che restano ancora per una volta in attesa.

Jacobs scalpita in direzione Assoluti

Per un Furlani pieno di dubbi, c’è un Marcell Jacobs che scalpita per tornare in gara. Lo sprinter di Desenzano ha deciso di rinunciare in via precauzionale alla prova a Montecarlo, un piccolo affaticamento muscolare che gli ha consigliato di evitare la gara nel Principato (vinta da Seville con uno scintillante 9,88). Ma il velocista azzurro sembra essere più carico che mai e dal suo account Instagram annuncia la partecipazione agli Assoluti: “Qualche giorno di riposo e poi ci vediamo il 25 ai campionati italiani”. La voglia di tornare a correre, veloce, come ha fatto nelle ultime uscite è tantissima con Marcell che sta lavorando per conquistare il titolo europeo per la terza volta consecutiva.