Dramma Furlani a Xiamen, si infortuna ed esce in barella: addio Golden Gala ed Europei a rischio, le sue condizioni

Il campione del mondo di Tokyo si fa male al suo quarto salto ed è costretto a lasciare la pista cinese in barella: l’infortunio sembra serio, difficile il recupero per Roma. Giornata negativa anche per Leonardo Fabbri

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Tutto quello che non si vorrebbe mai vedere durante una gara di atletica, e quello a cui nessun tifoso italiano avrebbe voluto assistere: Mattia Furlani si è infortunato nel corso del meeting di Xiamen in Cina e ora rischia di essere condizionata anche il resto della sua stagione a cominciare dal Golden Gala di Roma in programma il 4 giugno.

L’infortunio di Mattia Furlani

Il salto in lungo è una delle discipline che a livello mondiale sta vivendo una delle migliori fasi. Ci sono tanti atleti di ottimo livello capaci di sfidarsi su misure decisamente superiori agli 8 metri e anche a Xiamen il parterre dei partenti è di primissimo livello. Furlani si prende all’appuntamento ancora una volta come uno dei favoriti ma sin dall’inizio della gara sembra avere meno esplosività rispetto alle precedenti uscite: la sua prima prova è un 8,07 che sembra solo di riscaldamento, poi migliora con 8,13 e sale ancora di livello fino a 8,28. Il momento negativo arriva al quarto salto, lo stacco dell’azzurro è decisamente atipico, arriva un nullo e un atterraggio che desta un po’ di preoccupazione. Che ci sia qualcosa di preoccupante lo si capisce qualche minuto dopo quando è costretto a rinunciare al quinto tentativo e lascia la pista in barella.

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Addio Golden Gala ed Europei a rischio

Difficile stabilire in questo momento il tipo di problema che ha accusato Mattia Furlani, si trema un problema muscolare al quadricipite della gamba destra. Di certo dopo questo infortunio, a meno di clamorose sorprese, l’azzurro non dovrebbe essere protagonista al Golden Gala di Roma dove era una delle grandi “attrazioni” vista la sua costante ricerca al record italiano di Andrew Howe. Un problema fisico che di sicuro ferma un momento molto positivo del reatino che solo una settimana fa in Cina aveva stabilito il suo nuovo personale con 8,43. Ora la speranza è che si tratti di un infortunio di poco conto e che non metta a repentaglio l’intera stagione che avrà negli Europei di Birmingham l’appuntamento più importante.

La giornata no di Leonardo Fabbri

Meglio a Xiamen che agli Europei: si può consolare in questo modo Leonardo Fabbri che in Cina ha vissuto un pomeriggio senza dubbio difficile. Il toscana che detiene il miglior lancio stagionale vive l’ennesima giornata no con la pedana, litiga con i nulli e chiude la sua prestazione senza mettere a segno nemmeno una misura. Il toscano è uno degli atleti italiani di maggior costanza, è divento un punto di riferimento nel lancio del peso a livello mondiale ma questi problemi con la pedana non sono purtroppo una novità come successo anche in occasione delle Olimpiadi di Parigi. Anche ai Mondiali di Turun le cose non sono andate benissimo ma se una controprestazione deve arrivare, meglio in un meeting in Cina piuttosto che in una gara che assegna le medaglie.