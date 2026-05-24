Furlani, il responso sull’infortunio: i tempi di recupero e il rischio per gli Europei. La rivelazione di mamma Kathy

Il saltatore azzurro si è procurato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, dovrà rinunciare alla partecipazione al Golden Gala. La madre rivela: “Ha avuto paura”

Mattia Furlani tira un sospiro di sollievo almeno per il momento. L’esito delle prime analisi dopo l’infortunio subito nel corso del meeting di Xiamen parlano di una lesione di primo grado al bicipite femorale, uno stop che non ci voleva ma sicuramente meno grave rispetto a quanto si è pensato subito dopo il quarto salto nella gara in Cina.

L’esito dei primi esami

L’uscita dalla pista in barella poi una corsa immediata all’ospedale. C’è stata grande preoccupazione quando Mattia Furlani ha dato forfait dopo il quarto salto nel corso del meeting di Xiamen. L’azzurro è apparso dolorante e spaventato e vederlo uscire dalla pista in barella ha alzato la sogna dell’attenzione. Il primo bollettino medico parla di una lesione di primo grado al bicipite femorale destro ma dopo il suo ritiro in Italia, il campione del Mondo si sottoporrà a nuovi esami per chiarire meglio le sue condizioni e cominciare il programma di recupero. Se questa diagnosi dovesse essere confermata, Furlani potrebbe tirare un piccolo respiro di sollievo visto che non si tratta di un infortunio particolarmente serio e potrebbe riprendere la sua attività nel giro di 20 giorni.

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Golden Gala ed Europei: i tempi di recupero

L’infortunio subito in Cina sarà comunque oggetto di ulteriori accertamenti nel corso dei prossimi giorni ma la sensazione è che non si tratti di un infortunio serio come si era temuto subito dopo la gara a Xiamen. Di sicuro Furlani dovrà rinunciare alla partecipazione al Golden Gala in programma il prossimo 4 giugno con Roma che lo aspettava come una delle attrazioni principali. L’obiettivo dell’azzurro si sposta ora sugli Europei di Birmingham in programma la prossima estate. Se l’esito dei primi esami dovesse essere confermato, tutto lascia pensare che Mattia sarà regolarmente in pedana a dare l’assalto alla medaglia d’oro. Ma ovviamente questo tipo di infortuni vanno trattati con grande cautela perché presentano sempre il rischio di ricadute.

Il dito medio di Mattia e la rivelazione di mamma Kathy

Dopo la paura è il momento degli “esorcismi”, Furlani ha sempre dimostrato in pista e fuori di avere un carattere molto estroverso. E anche dopo l’infortunio di Xiamen non si è smentito, la prima foto postata dopo il momento di paura lo ritrae sul letto di un ospedale forse in attesa dei responsi dei primi esami. E Mattia mostra alla camera il “dito medio”, quasi a voler esorcizzare quello che è appena successo. Il post su Instagram ha ricevuto la replica di tanti compagni della nazionale azzurra a cominciare da Nadia Battocletti, passando per Leonardo Fabbri e Marcell Jacobs (uno che ha avuto la sua serie di problemi fisici. E subito dopo i primi responsi c’è stato anche il sospiro di sollievo di mamma Kathy Seck (che è anche la sua allenatrice, ndr): “E’ la prima volta che succede una cosa del genere. Mattia ha avuto paura l’importante è che non sia successo nulla di grave”.