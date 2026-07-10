Il meeting di Montecarlo regala una serata di grandi prestazioni ma non per l’Italia: Furlani al rientro dopo l’infortunio vede i suoi avversari volare, Tamberi fa ancora fatica

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una serata che prometteva scintille e così è stato. Il meeting di Montecarlo regala grandi emozioni ma per una volta l’Italia è costretta a rimanere a guardare. Mattia Furlani è apparso molto prudente in una gara di salto in lungo che ha visto una prova mostruosa di Tentoglou che con il suo 8,61 si candida all’oro agli Europei. Torna in gara anche Gianmarco Tamberi ma il suo 2,23 è ancora lontano dai suoi migliori standard.

Tamberi e Sioli si fermano a 2,23

Stessa misura ma sensazioni decisamente diverse per Gianmarco Tamberi e Matteo Sioli. Il saltatore marchigiano tornava in gara a distanza di 299 giorni dai Mondiali di Tokyo, una lunga pausa dovuta a tanti problemi fisici e dunque già tornare in pedana rappresentava una buona notizia. Per lui una migliore misura di 2,23, ovviamente lontanissima dai suoi migliori standard ma che lascia comunque sperare a una partecipazione ai prossimi Europei.

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Dopo le vittorie a Roma e Parigi, i fari erano puntati invece su Matteo Sioli che invece fallisce l’appuntamento nel Principato. L’azzurro ha avuto un percorso simile a quello di Tamberi sbagliando una volta a quota 2,20 e poi due volte a quota 2,23. Per entrambi la barriera ai 2,26 si è dimostrata insuperabile. Un piccolo passo falso nella crescita del 20enne di Milano, tra i migliori della disciplina in questa stagione. Gara vinta dall’ucraino Doroshchuk che sale a quota 2,32.

Furlani lontano dai migliori: corsa contro il tempo

Sarà una corsa contro il tempo quella di Mattia Furlani per provare a tornare ai massimi livelli tra un mese quando cominceranno gli Europei di atletica a Birmingham. L’azzurro è tornato in gara dopo l’infortunio patito a Xiamen qualche settimana fa ed è apparso decisamente in ritardo di condizione. Un buon salto per iniziare la gara con 8,01 che ha lasciato sperare in una serata diversa, invece Mattia si è fermato a quella misura. Ha saltato ancora 7,91 prima di due nulli prima di rinunciare forse in maniera precauzionale al quinto tentativo.

Intanto i suoi avversano volano, il greco Tentoglou ha deciso di tarpare le ali alle nuove generazioni saltando un clamoroso 8,61 e prendendosi il mondiale stagionale. Alle sue spalle il giamaicano Pinnock (8,39), il giovanissimo cubano Hodelìn a 8,38 e il bulgaro Saraboyoukov a 8,36.

Wanyoni: record del mordo nei 1000 metri

Il meeting di Montecarlo regala una serata di grandissimi risultati. Quello di maggior prestigio lo firma il keniano Emmanuel Wanyonyi sulla distanza (non olimpica) dei 1000 metri. Per lui gara con il record del mondo in 2’11”83 che va a superare il primato fatto segnalare dal connazionale Ngeny (2’11”96) fatto registrare a Rieti nel 1999. Prova sontuosa anche quella di Marileidy Paulino che vince i 400 metri femminili con il tempo di 48”67. E prestazione ancora più esaltante quella di Julien Alfred che chiude i 200 metri femminili in 21”51, con il terzo tempo di sempre.