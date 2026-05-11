Furlani, comincia la caccia al record ma fa marcia indietro sui 100. Jacobs, il Golden Gala può essere una trappola

Il campione mondiale del salto in lungo comincia la sua stagione all’aperto al meeting di Shanghai ma l’obiettivo è già puntato su Roma, nel mirino il primato di Andrew Howe. Jacobs nella parata di stelle del Golden Gala

Arriva il caldo, il sole e il bel tempo ed è tempo della stagione all’aperto della grande atletica. Dopo il rinvio del meeting di Doha (causa la guerra in Medio Oriente), la stagione di Mattia Furlani e Larissa Iapichino comincia in Cina con l’appuntamento di Shanghai. Ma l’obiettivo è già puntato sul Golden Gala di Roma del 4 giugno con un Marcell Jacobs che sarà osservato speciale.

Il debutto all’aperto di Furlani

Si comincia a fare sul serio, la stagione all’aperto dell’atletica leggera comincia ufficialmente almeno per Mattia Furlani e per Larissa Iapichino. Gli azzurri cominciano a testare le sensazioni in vista degli Europei di Birmingham e queste prime prove (ritardate anche dallo spostamento del meeting di Doha) cominciano a essere fondamentali per trovare subito il giusto feeling. Il lunghista azzurro ha un obiettivo molto preciso in questa stagione ed è quello che mira a strappare il record italiano a Andrew Howe (8,47).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La prima prova importante arriva al meeting di Shanghai ma è evidente che tutti gli azzurri ci terranno a fare bene al Golden Gala di Roma in programma il prossimo 4 giugno: “Il Golden Gala è l’occasione per il record italiano perché ogni gara è l’occasione giusta. Sarabouyokov è l’avversario del momento, è lui il rivale da battere”. Ma Mattia fa marcia indietro sui 100 che non proverà nel corso di questa stagione: “Forse li aggiungiamo nel 2027”.

Jacobs dà appuntamento a Roma

Percorso di avvicinamento al Golden Gala che sarà diverso per Marcell Jacobs che debutterà il 20 maggio a Savona, in un meeting che si annuncia di altissimo livello per la velocità azzurra visto che ci saranno anche Zaynab Dosso (qualcuno ha detto record?) e Kelly Doualla: “Sto bene fisicamente e sto tornando alle base da dove tutto è iniziato. Roma mi ha cambiato come atleta e come persona, volevo tornarci per costruire qualcosa di importante. Gli avversari? Non ci penso”.

Jacobs però sa che la gara di Roma sarà sotto gli occhi di tutti e sarà una gara di altissimo livello. Ai nastri di partenza ci saranno anche Noah Lyles (campione olimpico a Parigi), Letsile Tebogo, Kenny Bodnarek, Jeremiah Azu e Jordan Anthony. Per vincere e forse anche solo per ben figurare bisogna andare sotto i 10, alla seconda gara della stagione Marcell chiede molto a se stesso. Una prova incolore potrebbe essere un duro colpo per il morale in un momento in cui il campione di Tokyo sta provando a ricostruire il suo percorso.

Le ambizioni di Andy Diaz

Chi non ha paura di fare grandi proclami è Andy Diaz. Il “triplista” di origini colombiane ha ottenuto grandi risultati con la maglia della nazionale italiana e al Golden Gala arriva con un obiettivo che è a dir poco ambizioso: “Voglio puntare al record del Mondo, sarebbe qualcosa di meraviglioso. Ci credo e voglio provarci. Dopo aver vinto nel 2023 e nel 2024, punto a fare il tris solo Lambruschini tra gli italiani ci è riuscito. Sarebbe un bel traguardo da raggiungere. Mi aspetto grandi nomi tra i miei rivali ma nessuno mi spaventa”.