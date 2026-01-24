Furlani comincia la caccia al record: a Parigi vuole volare insieme a Kelly Doualla. Battocletti cerca un’altra impresa

Il saltatore azzurro lascia da parte le polemiche sul ruolo di tedoforo per Milano-Cortina e comincia la sua stagione: il primo obiettivo è battere italiano di Andrew Howe. In gara anche Doualla e Battocletti

E’ il momento del debutto per Mattia Furlani. La stagione dell’atletica leggera comincia con le gare indoor e se il 2025 è stato un anno da sogno, il 2026 può esserlo altrettanto. Tutte le luci sono puntate su di lui, volto del movimento italiano ma nelle tappa di Parigi c’è spazio anche per un altro talento emergente, quello di Kelly Doualla che si lancia definitivamente nel mondo “dei grandi”.

Le polemiche su Milano-Cortina

Il caos tedofori per le Olimpiadi di Milano-Cortina ha vissuto un nuovo capitolo nella giornata di ieri quando a raccontare la sua esperienza è stato proprio Mattia Furlani. Il campione del mondo di salto in lungo ha infatti rivelato di aver rifiutato la possibilità di fare il tedoforo: “Me lo hanno chiesto a Rieti due ore prima della cerimonia. A Terni invece non me la sentivo, non è la mia città. Se non lo senti tuo è giusto non farlo. Da atleta posso capire chi si infastidisce nel vedere persone che magari non conoscono il significato dell’Olimpiade e i sacrifici che ci sono dietro. Ma è anche vero che lo sport è di tutti e portare la fiaccola è un’opportunità unica”.

Furlani, comincia la caccia al record

Non ci sono Mondiali (almeno non all’aperto) né Olimpiadi nel 2026 ma non per questo la stagione ha un significato minore. E non è una stagione da sottovalutare soprattutto per Mattia Furlani. La vittoria dell’oro a Tokyo gli ha di fatto messo un bersaglio dietro la schiena, ora tutti vogliono battere il campione. Ma il reatino deve pensare solo al suo percorso e alla sua marcia di avvicinamento verso il primo obiettivo, quel record italiano outdoor che ancora gli manca. A Parigi comincia la stagione indoor dell’azzurro (suo il record italiano con 8,37) e che per lui rappresenta il primo approccio per tastare la condizione in vista degli Europei della prossima estate. L’obiettivo è quello di riuscire a superare gli 8,47 di Andrew Howe, una misura oltre la quale si entra nell’élite della storia del lungo.

Kelly Doualla sogna da “grande”

Il meeting di Parigi però rappresenta un momento importante anche per Kelly Doualla. La giovane sprinter azzurra si è rivelata al mondo nella scorsa stagione quando ha centrato un doppio oro agli Europei Under20 e con tempi che lasciano pensare a un futuro da big della velocità. Ma ora arrivano i primi test importanti, quelli che la portano nel mondo dei grandi e a Parigi ci sarà l’opportunità di testare il suo percorso di crescita. Per la ragazza di Pavia impegno nei 60 metri dove vuole provare a fare meglio del 7”19, record personale firmato nella scorsa stagione.

Battocletti, assalto al Campaccio

La stagione dell’atletica leggera entra sempre più nel vivo e tra i grandi nomi della nazionale italiana c’è anche quello di Nadia Battocletti. Dopo aver vinto gli Europei di cross, la medaglia olimpica e mondiale dei 10mila si mette a caccia del successo anche al Campaccio, storica gara di cross. Altro test di altissimo livello per l’azzurro che se la vedrà con la burundese Francine Niyomukunzi: “Arrivo al Campaccio dopo tre settimane di raduno in Toscana. In questa stagione gli obiettivi più importanti sono i Mondiali indoor di Turin e gli Europei di Birmingham ad agosto”.