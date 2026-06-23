A un mese esatto dall’infortunio di Xiamen, in un video mostrato sui social Mattia Furlani fa vedere di essere sulla via del pieno recupero. Jacobs pronto per il meeting di Parigi

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Un video mostrato sui propri profili social, giusto per saper sapere a tutti che il peggio è ormai alle spalle. E che un mese dopo aver dovuto fermarsi, complice l’infortunio muscolare rimediato durante il meeting di Xiamen, Mattia Furlani è pronto nuovamente al decollo. Perché in fondo per l’appuntamento clou della stagione manca ancora un mese e mezzo, e dunque di tempo per rimettere tutte le tessere del mosaico al loro posto non ne manca.

Il video che libera il campo dai brutti pensieri

La concorrenza è aumentata, ma Mattia non teme nessuno

Jacobs pronto per Parigi: nuova sfida con Lyles

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Il video che libera il campo dai brutti pensieri

La voglia di Furlani di tornare a saltare era veramente tanta, e a distanza di trenta giorni esatti dall’infortunio rimediato in Cina il peggio sembra davvero passato.



Difficile stabilire oggi quali saranno i prossimi appuntamenti ai quali prenderà parte: non ci sarà a Parigi sabato prossimo, nel meeting che vedrà invece schierato al via Marcell Jacobs, ma nei prossimi giorni è probabile che non mancherà modo e tantomeno occasione per comunicare la data e l’evento di rientro.

La concorrenza è aumentata, ma Mattia non teme nessuno

Alla fine, per quelle che erano le premesse iniziali, Furlani ha recuperato abbastanza velocemente: l’infortunio occorso in fase di corsa e di stacco nel quarto salto a Xiamen sembrava piuttosto serio, ma il video mostrato dall’atleta (seppur fatto andare in slow motion, particolare che in qualche modo finisce un po’ per “nascondere” le carte) lascia presupporre che tutto stia tornando alla normalità.



A Birmingham, il saltatore laziale andrà a caccia di uno dei pochi titoli che non fanno ancora parte della sua collezione di vittorie: se la dovrà vedere al solito col greco Miltiadis Tentoglu (il campione olimpico di Parigi 2024), il bulgaro Bozhidar Saraboyukov (che per un solo centimetro lo scorso anno agli Europei indoor chiuse proprio davanti a Furlani) e il portoghese Gerson Baldè (attuale campione del mondo indoor). Per andare a medaglia servirà il miglior Mattia, e la sensazione è che la fiducia sia tornata a essere un sentimento condiviso.

Jacobs pronto per Parigi: nuova sfida con Lyles

Orfana ancora di Tamberi, e con Battocletti a sua volta chiamata a ritrovare la migliore condizione dopo la prova non esaltante offerta al Golden Gala, l’atletica italiana su pista è curiosa di rivedere cosa saprà offrire Marcell Jacobs, che sabato sarà presente sulla pista parigina del Sebastien Charlety nel meeting di Diamond League.



Dopo l’incoraggiante 9”99 fatto registrare a Roma, l’olimpionico di Tokyo 2020 proverà a fare un ulteriore step di crescita in vista dell’appuntamento continentale di Birmingham, dove conta di tornare con la terza medaglia d’oro consecutiva al collo. Sarà un test fondamentale nel percorso che porterà alla competizione in terra d’Albione: i riscontri cronometrici ottenuti in questa parte della stagione si sono rivelati molto incoraggianti e per Jacobs questa potrebbe rivelarsi davvero l’estate del grande riscatto dopo annate complicate.



In assenza di competizioni internazionali, tornare dominante in Europa sarebbe comunque un buon motivo per dimostrare che c’è ancora tanto da dire (e da dare) nella carriera dello sprinter di Desenzano, pronto a rilanciare la sfida contro Noah Lyles, atteso anch’egli nel meeting parigino.