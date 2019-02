FUT Champions Cup: F2Tekkz scrive la storia

È Donovan ‘F2Tekkz’ Hunt il vincitore assoluto della FUT Champions Cup 4 di FIFA 19. Il torneo si è tenuto ad Atlanta dal 22 al 24 febbraio, e ha raccolto 64 giocatori (32 per PS4 e 32 per Xbox One) provenienti dalle qualifiche online degli scorsi mesi. Giocatore della console Microsoft, F2Tekkz ha battuto nella finalissima il portoghese Diogo “tuga810_” Pombo, che invece gareggia su PS4, con il risultato aggregato di 3-1.

F2Tekkz è il recordman della FUT Champions Cup

F2Tekkz ha scritto la storia: è la prima persona a vincere ben tre titoli della FUT Champions Cup. Si è infatti portato a casa le edizioni di Barcellona, Bucarest e Atlanta, mentre a Londra è stato battuto nella finale Xbox dal saudita Mossad “MSdossary” Aldossary. Inoltre, a soli 17 anni, il giovanissimo pro-player è anche l’unico giocatore della storia della competizione ad essere arrivato per ben quattro volte nella finale relativa alla sua console.

Poca fortuna invece per gli italiani Arbi ‘scabot84’ Veliu e Cosimo ‘NBD2699’ Guarnieri. Entrambi – i nostri unici connazionali presenti alla Fut Champions Cup 4 – gareggiavano su PS4 ma mentre scabot84 non ha superato il Round Svizzero, NBD2699è stato eliminato ai quarti di finale dal pro-player portoghese RastaArtur.

HF4 | 26-02-2019 15:30