Cos'è FUTball? Tutti i dettagli della nuova iniziativa di FIFA 18

EA Sports ha appena lanciato FUTball, l’ultimo grande evento di FIFA 18. A partire dallo scorso 12 giugno, lo sviluppatore canadese ha inserito all’interno del nuovo aggiornamento dedicato alla World Cup 2018 il Festival of Futball, che durerà per un mese, in contemporanea con i giochi russi. Le novità dell’iniziativa sono legate perlopiù alla Coppa del Mondo, ma non mancano sorprese di altri tipi.

FUTball è l’evento FIFA18 dedicato ai Mondiali di Russia

Innanzitutto, FUTball apporta a FIFA 18 una lunga serie di contenuti: nuovi giocatori In Form, nuovi cosmetic item e temi. Materiale che verrà rilasciato gradualmente fino alla finale di Mosca del prossimo 15 luglio. Inoltre, queste release di EA Sports saranno basate sui migliori giocatori di Russia 2018, seguendo le loro performance e statistiche, che andranno ad aggiornare anche il Path of Glory.

Anche gli Squad Building Challenges, ossia le Sfide per la Creazione Rosa, saranno toccate dalle novità di FUTball, sempre in relazione al campionato mondiale, ma in maniera limitata. In ogni caso, ci sarà la possibilità per tutti i videogiocatori di accumulare nuove carte speciali. Grande risalto stanno avendo le Classic International Heroes, che premiano quei giocatori di spicco che non sono al Mondiale. Sono inoltre stati annunciati anche delle Squad Battles a tema e nuovi tornei ad eliminazione.

Per ora il FUTball si è già arricchito di alcune carte speciali, tra cui la prima, che ha premiato uno degli uomini più in vista del torneo: Aleksandr Golovin. Il giovane centrocampista russo del CSKA Mosca si è meritato di essere il volto della prima carta Man of The Match dei Mondiali grazie alla sua fantastica prestazione, all’esordio contro l’Arabia Saudita.

HF4 | 21-06-2018 07:33