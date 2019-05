Futuro Allegri: ecco dove può andare

Massimiliano Allegri ha lasciato la Juventus: ora per il tecnico toscano si aprono due strade. Il mister livornese potrebbe scegliere di fermarsi per una stagione, e prendersi quindi un anno sabbatico, pronto a subentrare sulla panchina di un top club in caso di un esonero; oppure può tentare di accaparrarsi fin da subito un posto all'estero.

Sulle sue tracce negli scorsi mesi si erano messi Psg, Manchester United e l'Arsenal che lo aveva cercato in estate. Le opzioni inglesi sembrano ora lontane, mentre i campioni di Francia hanno rinnovato da poco la fiducia a Thomas Tuchel. Si vedrà se la mossa di Allegri smuoverà alcune dirigenze, a cominciare da quella del Bayern Monaco, dove il tecnico Kovac non è affatto blindato.

SPORTAL.IT | 17-05-2019 14:24