Futuro Balotelli: il tempo passa, l'offerta giusta non arriva

C’è stato un tempo in cui Mario Balotelli era una delle star del calcio mondiale. Tutti i più grandi club d’Europa duellavano, a suon di milioni, per averlo. Oggi l’attaccante classe 1990 è ancora svincolato e il futuro non pare tanto roseo.

Qualche giorno fa, attraverso i propri profili social, Super Mario aveva rassicurato tutti. Pronto a tornare e dimostrare di essere ancora un giocatore in grado di fare la differenza a certi livelli. Ad oggi, non ci sono novità in tal senso.

Mario Balotelli è ancora uno svincolato di lusso e tutte i club ai quali è stato accostato, di fatto, hanno gentilmente declinato l’offerta di metterlo sotto contratto. In particolare, non ci sarebbero top club sulle sue tracce.

La sensazione è che Mario Balotelli possa avere un futuro solo in qualche club di seconda fascia (ora si sta parlando di Stoke City, club di Championship inglese) o accettando le lusinghe di qualche società cinese.

Opzioni che non piacerebbero affatto all’ex attaccante, tra le altre, di Inter, Milan, Manchester City e Liverpool. Dopo la rovinosa esperienza con la casacca del Brescia, anche il CT Roberto Mancini, sempre dalla sua parte, sembra averlo abbandonato.

I giorni passano e Mario Balotelli continua a restare in disparte, a guardare gli altri giocare. Colpa anche delle sue ultime scelte professionale. Al Nizza si era ripreso poi ha voluto tornare in Italia ed è stata una scelta errata.

A differenza di altri svincolati, come Giampaolo Pazzini, Mario Balotelli è ancora convinto di meritare una chance in un club di prima fascia o che abbia ambizioni da vertice. Il rischio è che se ne perdano le tracce definitivamente.

OMNISPORT | 18-10-2020 09:24