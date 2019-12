Uno dei maggiori indiziati per lasciare Milanello a gennaio sembrava essere Lucas Biglia.

Il centrocampista ex Lazio non sta trovando spazio con Pioli e pareva esser destinato a salutare per far cassa.

In un'intervista esclusiva rilasciata a Ilmilanista, l'agente ha però sorpreso tutti: "Lucas non lascerà il Milan a gennaio. Rimaniamo a Milano fino a fine contratto. Se ci sono offerte? Sì, dall'estero".

SPORTAL.IT | 27-12-2019 18:17