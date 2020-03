Futuro Castrovilli: le parole dell'agente

L'agente di Getano Castrovilli, Michelangelo Minieri, ai microfoni di RTV38 ha parlato del futuro del suo assistito: "Gaetano è contentissimo di come vanno le cose con la Fiorentina. Gli apprezzamenti fanno piacere ma lui è felicissimo di stare a Firenze. È molto sereno".

Sulle sue tracce diverse big di serie A: "Gaetano è cresciuto tanto dopo due anni di serie B. Ero convinto che fosse già pronto per la serie A. Lui poi si è calato al meglio in questa nuova avventura e ha avuto una crescita continua negli ultimi tre anni. Ruolo? Non mi sbilancio perché ci pensa l’allenatore. Lui ha grandi qualità. È bello vederlo partire palla al piede in grandi porzioni di campo. Crescendo potrà completarsi e fare ogni ruolo".

SPORTAL.IT | 21-03-2020 10:05