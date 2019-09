Futuro Chiesa, Commisso manda un nuovo messaggio a Juventus e Inter

In estate il passaggio di Federico Chiesa alla Juventus sembrava esser destinato a concretizzarsi ma, una volta arrivato Rocco Commisso, la trattativa si è interrotta e il giocatore è rimasto a Firenze. L'attaccante esterno azzurro non ha brillato in questo inizio di stagione né in Nazionale né con la maglia della Fiorentina, ed è visibilmente insoddisfatto.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la nuova proprietà americana vuole farne la bandiera della Fiorentina e presto gli proporrà un nuovo contratto più ricco e più lungo di quello in scadenza nel 2022. Fra le parti non ci sono stati ancora contatti ma presto dovrebbe arrivare l'offerta di Commisso: una proposta che secondo le indiscrezioni sarà respinta dal figlio d'arte, intenzionato ad andarsene nella prossima estate.

La Juventus rimane in attesa: Paratici han già un accordo di massima con il padre Enrico. Il presidente della Fiorentina ha però voluto mandare un messaggio alle pretendenti tramite Sky Sport: "Chiesa resterà minimo un altro anno, forse anche più a lungo. Vediamo, un mese alla volta. Montella? Nella mia vita ho avuto molto successo, ho messo su Mediacom comprando oltre 30 compagnie e assimilandole. E ho sempre dato un'opportunità ai dipendenti che vi lavoravano. Montella ha la mia fiducia e sono sicuro che farà bene se gli diamo tempo".

Chiesa è stato pubblicamente rimbrottato dal commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini dopo la grigia prestazione con l'Armenia. "Chiesa e Bernardeschi? Devono fare di piu, i ragazzi ci mettono sempre il massimo. Federico credo stia pagando l'estate complicata. Deve essere felice alla Fiorentina che è una grande squadra e mettere la testa sul lavoro".

Sull'esterno c'è anche l'Inter. I rapporti tra le due dirigenze sono ottimi ma i bianconeri, nonostante l'abbondanza nel reparto offensivo, al momento sono in netto vantaggio.

SPORTAL.IT | 09-09-2019 15:42