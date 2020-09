Futuro Chiesa: parla Iachini

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato del futuro di Federico Chiesa nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Torino: “Lo scorso anno è arrivato in doppia cifra in campionato, il suo record. Vorrà migliorare questo traguardo, ci aspettiamo un contributo importante. Fin quando indossa la nostra maglia, lui come tutti, è qua e lotta insieme a noi e per noi. Non c’è stato un singolo allenamento in cui non ha dato il massimo. Poi il mercato è sempre imprevedibile, ma ad ora è totalmente qui con la testa e con il cuore”.

Sul mercato: “Il gruppo al 95%, forse anche al 98%, è questo: poi ho grande fiducia in quello che hanno sempre detto il presidente ed i dirigenti: qualora dovessero capitare occasioni interessanti sapremo dire la nostra. Le idee sono chiare su ciò che si può fare”.

OMNISPORT | 18-09-2020 18:41