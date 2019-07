Futuro Demiral, l'agente esce allo scoperto

Uno dei profili più seguiti in serie A è quello di Merih Demiral.

Il difensore è nel mirino di Milan (che è in piena emergenza per quanto riguarda la difesa), Roma e Fiorentina.

Sul futuro del giocatore è intervenuto il suo agente a fiorentinanews.com: "Demiral a Firenze? No, Merih è felice e nessuno vuole venderlo adesso. Demiral resterà alla Juventus e non sarà ceduto nè a titolo definitivo nè in prestito".

SPORTAL.IT | 27-07-2019 14:42