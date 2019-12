Futuro di Icardi, Leonardo manda un messaggio

Sarà il Borussia Dortmund il primo rivale del Paris Saint-Germain nella fase ad eliminazione diretta della Champions League 2019-2020, edizione che i francesi puntano senza mezzi termini a vincere. Per tanti giocatori, da Neymar a Mbappé, si tratterà di una sfida di routine, mentre per Mauro Icardi si tratterà della prima gara da dentro o fuori in Champions della propria carriera, avendo debuttato nella manifestazione lo scorso anno con l’Inter, avventura finita nella fase a gironi.

Una bella suggestione se si pensa che i tedeschi hanno eliminato proprio l’Inter nel girone. Chissà cosa sarebbe successo se i nerazzurri si fossero qualificati e fossero stati accoppiati proprio con i francesi, ma il futuro di Icardi resta comunque ancora legato all’Inter, visto che l’argentino si è trasferito a Parigi con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni.

Visto l’ottimo rendimento di Maurito al Psg il riscatto sembra scontato e invece il direttore generale del club francese, Leonardo, è rimasto a sorpresa sul vago parlando a 'Sky Sport': "Mauro sta facendo molto bene. C'è tanta concorrenza in attacco, ma evidentemente per lui è uno stimolo. È arrivato e si è posto nella maniera giusta, è un vero nove che sa sempre la posizione in cui mettersi".

"Il riscatto dall'Inter? – ha aggiunto l'ex dirigente del Milan – Noi siamo molto contenti di lui, ma il futuro dipende solo da Mauro. Mancano ancora cinque mesi, vedremo”.

Come dire: con cotanta concorrenza è necessario restare su ottimi livelli di rendimento per meritarsi la conferma, scenario auspicato anche dall’Inter, che punta proprio su quei 70 milioni per finanziare parte del prossimo mercato estio.

Una… mano all’Inter potrebbe darla Neymar, la cui permanenza in Francia è tutt’altro che certa. Intervistato da 'France Football' il brasiliano, che la scorsa estate era stato avvicinato a Barcellona e Real Madrid, ha pronunciato parole sibilline…: "Oggi sono parigino e darò il 100% affinché il Psg porti a casa numerosi trionfi. Su quanto capitato la scorsa estate ritengo di non aver fatto male a nessuno, ma ho in mente che se una persona non è felice in un determinato posto, è meglio che se ne vada. Comunque ho ancora due anni di contratto e la squadra continua a progredire. In questa stagione, l'obiettivo è la Champions League”.

Chiaro che la partenza di Neymar, che si unirà a quella quasi certa di Cavani verso l’Atletico Madrid, potrebbe “costringere” il Psg a riscattare Icardi per non perdere tutte le stelle del proprio attacco in un’estate sola. Senza considerare che il Real Madrid è pronto per l’assalto a Mbappé…

SPORTAL.IT | 16-12-2019 18:58