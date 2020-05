Futuro di Nainggolan, il Cagliari prende tempo

La ripresa del campionato vedrà il debutto sulla panchina del Cagliari di Walter Zenga, scelto per sostituire Rolando Maran poco prima della sospsensione del campionato.

Tifosi e dirigenti sono però già proiettati nel futuro e in particolare sul mercato.

Tiene banco il futuro di Radja Nainggolan, in merito al quale si è espresso il direttore sportivo dei rossoblù Marcello Carli ai microfoni di 'cittaceleste.it': “Al momento non ci sono novità. La nostra priorità, come lo è un po’ per tutti al momento, non è il mercato ma ripartire con il campionato. Al momento non ho sentito Marotta e nessuno, vedremo prossimamente cosa fare”.

L'Inter sembra voler puntare sulla cessione del giocatore a titolo definitivo per non meno di 20 milioni, cifra che rischia di tagliare fuori il Cagliari.

SPORTAL.IT | 16-05-2020 23:08