Futuro di Vettel: la Ferrari è perentoria

Il futuro di Sebastian Vettel è blindato. Nonostante i diversi errori che hanno caratterizzato le ultime prestazioni del pilota tedesco, la Ferrari continua ad avere una fiducia cieca nei suoi confronti.

Lo ribadisce il Team Principal Maurizio Arrivabene, intervenuto al Festival dello Sport: “Quando sento in cuffia Sebastian Vettel mi sembra di parlare con Michael Schumacher. Vettel è tedesco ma molto italiano dentro, da piccolo portato da papà Norbert veniva in Italia settentrionale e poi andava sempre a Maranello a respirare l’aria della Ferrari. Sono sicuro che prima o poi Sebastian Vettel vincerà un mondiale con la Ferrari. Ha bisogno di un’auto disegnata su misura per lui”.

La scuderia di Maranello deve però fare i conti con la dura realtà: Hamilton è a 67 punti di distacco, ormai imprendibile. “Il mondiale al momento è una mission impossible, ma non partiamo assolutamente battuti per Austin”, dice ancora Arrivabene.

Il dirigente del Cavallino Rampante ha poi continuato parlando del team: “La Ferrari da quando ci sono io non ha ancora vinto ma io il Cavallino non ce l’ho solo sulla giacca, lo ho anche nel cuore. Sarebbe bello che la gente venisse a vedere come lavoriamo, a partire dalle cose concrete: vedendo un albero motore di una Formula 1 fatto interamente in casa Ferrari, è evidente la passione di chi ci lavora, sembrano delle opere d’arte. Ci sono tante realtà, tante persone che lavorano con la passione per la Ferrari. Quando un Gran Premio non funziona penso per primo a quelle persone”.

Jean Alesi, presente anche lui all’evento, ha così commentato la situazione di Vettel: “Ci siamo sorpresi e arrabbiati per quanto accaduto, Vettel ha commesso degli errori non perché è scarso ma perché alle volte è facile commettere la scelta sbagliata. Lui e il team devono ritrovare tranquillità”.

SPORTAL.IT | 14-10-2018 17:00