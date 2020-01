Futuro Duncan, interviene De Zerbi

Il futuro di Alfred Duncan è sempre più in bilico: il centrocampista sembrava destinato all'addio ma De Zerbi aveva frenato.

Durante la conferenza stampa alla vigilia dell'impegno contro l'Udinese, il tecnico dei neroverdi è tornato sull'argomento: "L'ho visto poco in settimana e ho parlato con lui solo con la partita di Genova. Io lo adoro, come calciatore e come ragazzo. E' qui da tanto tempo. La carriera è sua".

"Il proprietario è il Sassuolo e non è De Zerbi, io posso dare la mia opinione. I risultati si ottengono con i calciatori. Io ho un'idea ma deve essere corrisposta alla volontà del ragazzo, a cosa bisogna fare sul mercato, a tante cose". Su di lui ci sono Torino e soprattutto Fiorentina.

SPORTAL.IT | 11-01-2020 15:47