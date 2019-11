Futuro Ibra: c'è l'offerta del Milan ma le altre non mollano

Ormai non si parla d’altro. Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è l’argomento più caldo nell’ambiente calcio. Dopo aver chiuso la sua avventura negli Stati Uniti, con la casacca dei LA Galaxy, il 38enne svedese è alla ricerca di una nuova sfida professionale, probabilmente l’ultima della sua immensa carriera. Il suo ritorno in Italia, dove è diventato grande, pare più che probabile.

Il Milan sarebbe in pole position. Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche una concreta proposta economica. Si ragiona su un contratto da sei mesi che potrebbe poi essere allungato a 18 mesi. Costo completo dell’operazione? Sei milioni di euro.

L’eventuale ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan (club con il quale ha giocato per due stagioni, dal 2010 al 2012) potrebbe portare alla cessione, in prestito, di Krzysztof Piatek. Il centravanti polacco potrebbe far ritorno al Genoa.

A spingere Zlatan Ibrahimovic verso il ritorno in Serie A e, nello specifico, al Milan, ci sarebbe anche la moglie. La città di Milano è amatissima dalla famiglia dello svedese. Un fattore da non sottovalutare e che potrebbe risultare decisivo nella scelta dell’ex attaccante dei LA Galaxy.

Il Milan ci crede ma le altre pretendenti non hanno intenzione di mollare la presa. Il Bologna è in forte pressing, certo che l’arrivo dello svedese cambierebbe la percezione del club felsineo (oltre a migliorarlo tecnicamente). Attenzione anche al Napoli. Carlo Ancelotti, attualmente impegnato su altri fronti, ha un rapporto fantastico con Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic starebbe riflettendo sulle tante proposte. Una sua decisione finale dovrebbe arrivare entro la metà di dicembre, così da mettersi, velocemente, a disposizione del nuovo club e trovare la forma fisica il prima possibile.

I numeri “italiani” di Zlatan Ibrahimovic sono impressionanti. Con la Juventus, ha segnato 26 reti. Ben 66 nel suo periodo nerazzurro e 56 in due stagioni al Milan. Un attaccante con un feeling speciale con il gol.

SPORTAL.IT | 21-11-2019 08:45