Futuro Ibrahimovic: due squadre provano a strapparlo al Milan

Sono giorni di trepidante attesa per conoscere il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Conclusa la sua avventura con la casacca dei LA Galaxy, il 38enne bomber sta per decidere dove rimettersi in gioco. La scelta sarebbe ormai imminente.

Il Milan, anche al netto delle recenti parole dello svedese, sarebbe in pole position. Il Diavolo punta a metterlo sotto contratto il prima possibile, così da permettergli di allenarsi con i nuovi compagni e ritrovare la forma fisica in tempi rapidi.

Tuttavia, ci sarebbero altri club pronti ad un ultimo assalto per provare ad evitare il nuovo matrimonio tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan. In particolare, attenzione a Bologna e Napoli, pronte a farsi avanti in maniera importante e aggressiva.

Il Bologna ci spera ancora. Il rapporto tra Sinisa Mihajlovic e Zlatan Ibrahimovic è molto forte. L’allenatore dei felsinei starebbe insistendo per provare a convincere l’ex stella del campionato MLS a scegliere la destinazione rossoblù.

Attenzione anche al Napoli. Le posizioni di José Maria Callejon e Dries Mertens sono avvolte dal mistero (sono entrambi a scadenza di contratto a giugno). Zlatan Ibrahimovic potrebbe una soluzione sia per l’immediato per che la prossima stagione.

Insomma, il Milan non sarebbe ancora tranquillo. Zlatan Ibrahimovic, nonostante le 38 primavere sulle spalle, fa gola a tanti. Da capire cosa farà la differenza nella scelta finale dello svedese che ha dichiarato di cercare stimoli nuovi e coinvolgenti.

Come riferito dallo stesso Sinisa Mihajlovic, la decisione finale di Re Zlatan dovrebbe arrivare a giorni. L’attesa mediatica è enorme. Il Milan spera di non restare con un pugno di mosche tra le mani proprio in dirittura d’arrivo.

SPORTAL.IT | 06-12-2019 10:01