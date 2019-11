Futuro Ibrahimovic, un club anticipa la concorrenza

Tutti in gioco per provare ad aggiudicarsi il talento di Zlatan Ibrahimovic. La stella svedese, dopo aver annunciato di aver concluso la sua esperienza in MLS, sta valutando cosa fare nel futuro. A 38 anni suonati, è alla ricerca di un progetto che lo convinca pienamente. Vuole essere protagonista, non pare interessato ad un ruolo marginale. Diversi i club sulle sue tracce.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Bologna, al momento, sarebbe la squadra più vicina all’ex stella, tra le altre, di Juventus, Inter e Milan. Ci sarebbe stato un vero e proprio blitz, da parte di Marco Di Vaio, in quel di Los Angeles proprio per spiegare al fuoriclasse svedese il progetto felsineo e confermare il grande interesse nei suoi confronti (con tanto di proposta economica importante).

Il Bologna starebbe provando ad anticipare la folta concorrenza. In tanti credono che il Milan, soprattutto se riuscirà a piazzare qualche esubero, potrebbe essere il club giusto per Zlatan Ibrahimovic. Un ritorno a Milanello dell’attaccante classe 1981 farebbe la felicità del popolo rossonero e, in particolare, di Stefano Pioli, alla ricerca di un leader nello spogliatoio.

Attenzione anche al Napoli. Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di investire su Zlatan Ibrahimovic per riportare entusiasmo nell’ambiente, al momento non al top dopo quanto accaduto nel post match della sfida con il Salisburgo.

Sembra fuori dai giochi l’Inter. Antonio Conte è alla ricerca di un vice-Lukaku ma sarebbe interessato ad altri profili. Olivier Giroud, attaccante di proprietà del Chelsea (dove fatica a trovare spazio) pare la scelta più probabile. In alternativa attenzione a Kevin Lasagna dell’Udinese.

Da capire anche cosa farà la Roma. Edin Dzeko non sembra in grado di poter giocare sempre e il tecnico Paulo Fonseca non ha, in rosa, alternative con caratteristiche simili al bosniaco. Zlatan Ibrahimovic farebbe comodo.

Lo svedese, nelle prossime settimane, prenderà la sua decisione finale. Il Bologna ha anticipato le mosse, provando a convincere il 38enne fuoriclasse direttamente a casa sua. Si attendono novità.

SPORTAL.IT | 18-11-2019 08:33